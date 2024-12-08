Promotion limitée pour Golden Crucible - EA de scalping avancé sur l'or !

Golden Crucible - EA de scalping avancé sur l'or

Golden Crucible est un Expert Advisor (EA) conçu pour aider les traders à naviguer sur le marché de l'or, rapide et volatile. Grâce à des algorithmes de précision et une gestion intelligente des risques, cet EA vise à capturer les mouvements de prix à court terme pour soutenir vos stratégies de trading.

Caractéristiques principales :

Paramètres optimisés : Les paramètres recommandés sont fournis dans les captures d'écran téléchargées pour une performance optimale.

Les paramètres recommandés sont fournis dans les captures d'écran téléchargées pour une performance optimale. Personnalisation : Ajustez les paramètres dans les réglages de l'EA pour les aligner sur vos objectifs de trading uniques.

Ajustez les paramètres dans les réglages de l'EA pour les aligner sur vos objectifs de trading uniques. Planification intelligente : Sécurité en week-end : Évite de trader pendant les week-ends, réduisant ainsi les risques potentiels. Filtre de temps quotidien : Ferme automatiquement les positions avant la fin de la journée de trading afin de minimiser l'exposition nocturne. Jours de la semaine personnalisables : Activez ou désactivez certains jours de la semaine pour personnaliser votre emploi du temps de trading.

Technologie avancée de scalping : Exécute des transactions rapides pour capturer les petits mouvements de prix à court terme avec une logique de haute fréquence.

Exécute des transactions rapides pour capturer les petits mouvements de prix à court terme avec une logique de haute fréquence. Compatible avec les comptes standard : Convient à une utilisation sur des comptes standard avec des courtiers comme IC Markets, bien que des courtiers avec des spreads inférieurs à 0,5 pips soient préférés pour maximiser les performances.

Recommandations pour les backtests et notes de performance :

Recommandation de backtest : Utilisez des données Open/High/Low/Close (OHL) de 1 minute pour obtenir des résultats fiables. Le mode "Every Tick" peut entraîner des inexactitudes en raison des différences dans la gestion des spreads et la logique d'exécution.

Utilisez des données pour obtenir des résultats fiables. Le mode "Every Tick" peut entraîner des inexactitudes en raison des différences dans la gestion des spreads et la logique d'exécution. Trading en démo et en réel : Golden Crucible a été testé sur des comptes démo et en réel. Les performances réelles varieront en fonction des conditions du courtier, telles que le spread et la vitesse d'exécution.

Pourquoi choisir Golden Crucible ?

Golden Crucible a été conçu pour offrir précision et efficacité sur le marché de l'or. Ses fonctionnalités avancées et ses réglages personnalisables aident les traders à exécuter leurs stratégies de manière efficace. Que vous soyez passionné de scalping ou préfériez une approche automatisée, Golden Crucible est conçu pour améliorer votre expérience de trading.

Commencez dès aujourd'hui ! Découvrez Golden Crucible et voyez comment il peut soutenir votre parcours de trading.



