Golden Crucible

Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA 限定プロモーション！

Golden Crucible - 高度なゴールドスキャルピングEA

Golden Crucibleは、トレーダーが変動の激しいゴールド市場を効果的にナビゲートできるよう支援するExpert Advisor（EA）です。精密に設計されたアルゴリズムとインテリジェントなリスク管理を使用して、このEAは短期的な価格変動をキャプチャし、取引戦略をサポートします。

主な特徴:

  • 最適化された設定: 最適なパフォーマンスを得るために、アップロードされたスクリーンショットで推奨設定が提供されます。
  • カスタマイズ: EA設定内のパラメーターを調整して、個別の取引目標に合わせることができます。
  • スマートスケジューリング:
    • 週末セーフティ: 週末の取引を避け、潜在的なリスクを軽減します。
    • デイリーフィルター: 取引日の終了前に自動的にポジションを閉じ、夜間のリスクを最小化します。
    • カスタマイズ可能な曜日: 特定の曜日を有効または無効にして、取引スケジュールを個別に調整できます。
  • 高度なスキャルピング技術: 高頻度のロジックを使用して、短期的な価格変動を迅速に捉えます。
  • 標準アカウント対応: IC Marketsなどの標準アカウントで使用可能ですが、パフォーマンスを最大化するためには0.5ピップ未満のスプレッドを提供するブローカーが推奨されます。

バックテストおよびパフォーマンスノート:

  • バックテストの推奨: 1分足のOHL（オープン・ハイ・ロー・クローズ）データを使用して、信頼性の高い結果を得てください。"Every Tick"モードは、スプレッドの取り扱いや実行ロジックの違いにより、正確性に欠ける場合があります。
  • デモと実際の取引: Golden Crucibleはデモアカウントおよび実際のアカウントでテストされています。実際のパフォーマンスは、ブローカーの条件（スプレッドや実行速度など）に応じて異なる場合があります。

なぜGolden Crucibleを選ぶべきか？

Golden Crucibleは、ゴールド市場での精度と効率を提供するように設計されています。その高度な機能とカスタマイズ可能な設定は、トレーダーが取引戦略を効果的に実行するのを支援します。スキャルピングを好む方や自動化されたアプローチを選ぶ方にも最適で、Golden Crucibleは取引体験を向上させるように設計されています。

今すぐ始めましょう！ Golden Crucibleを探索し、どのように取引の旅をサポートできるかを確認してください。

Misterbondzki
Misterbondzki 2025.01.10 01:36 
 

rollitquick1
rollitquick1 2024.12.08 16:59 
 

Wilna Barnard
1809
開発者からの返信 Wilna Barnard 2024.12.08 17:57
I appreciate your review. let me know if there is any changes or improvements you would like to see added
