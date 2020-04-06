Cryptex Scalper — Expert Advisor de Breakout para Criptomoedas (M5)

Visão Geral

Cryptex Scalper é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para o trading de criptomoedas como BTCUSD, ETHUSD e LTCUSD.

Ele é baseado em uma estrutura de breakout já comprovada, mas adaptada ao comportamento único dos mercados cripto:

Spreads mais amplos,

Operação contínua 24/7,

Maior volatilidade,

Possíveis gaps nos finais de semana.

Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendentes e controles de risco rigorosos para aumentar a confiabilidade em ambientes de alta volatilidade.

Principais Recursos e Melhorias

1. Filtro Dinâmico de Spread (Autoaprendizagem)

Calcula em tempo real a média do spread do corretor e multiplica por um fator de segurança.

Apenas permite novas ordens quando o spread atual está dentro deste limite dinâmico.

Cancela imediatamente ordens pendentes se o spread exceder o limite.

2. Filtro de Volatilidade baseado em ATR

Utiliza o indicador ATR para bloquear entradas quando a volatilidade está anormalmente alta em relação ao preço.

Evita falsos breakouts durante picos repentinos.

3. Controle de Frequência de Operações

Um limitador diário de operações previne o overtrading em mercados laterais ou instáveis.

O usuário pode definir o número máximo de operações por dia.

4. Proteção de Fim de Semana e Sessões de Baixa Liquidez

Cancela automaticamente ordens pendentes antes do gap de final de semana.

Evita operar no domingo à noite, quando a liquidez é baixa e os spreads aumentam.

5. Dimensionamento de Posições

Suporta cálculo dinâmico de lotes por percentual de risco e também lotes fixos.

O tamanho da posição é calculado com OrderCalcProfit , garantindo risco consistente em diferentes criptomoedas.

Inclui verificações de segurança do corretor para tamanho mínimo/máximo de lote e passo de volume.

6. Proteção de Saldo e Drawdown

O Balance Guard interrompe a negociação se o saldo cair abaixo de um limite definido.

O Daily Drawdown Guard fecha todas as operações e bloqueia novas entradas quando o limite diário de perda é atingido.

7. Painel de Controle

Mostra o spread atual versus o limite dinâmico, saldo, patrimônio, drawdown diário e último lote utilizado.

Botões de compra/venda manual com lote fixo.

Atalhos rápidos para fechar operações lucrativas, perdedoras ou pendentes.

Pode ser desativado durante backtests para acelerar a simulação.

Lógica da Estratégia

Coloca Buy Stop acima das máximas recentes e Sell Stop abaixo das mínimas recentes.

Utiliza Stop Loss e Take Profit curtos, definidos em percentuais do preço de entrada.

O trailing stop é ativado quando o preço anda um percentual definido a favor.

As saídas podem ocorrer por SL, TP, trailing stop ou fechamento manual pelo painel.

Recomendações de Uso

Timeframe recomendado: M5

Instrumentos: principais pares de criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)

Melhores resultados com corretoras de baixa latência e spreads reduzidos

Recomendado uso de VPS para operação contínua 24/7

Ajustar parâmetros de risco, multiplicador de spread e filtro ATR às condições do corretor

Notas Importantes