Cryptex Scalper
- Experts
- Wilna Barnard
- Versão: 1.1
- Ativações: 10
Cryptex Scalper — Expert Advisor de Breakout para Criptomoedas (M5)
Visão Geral
Cryptex Scalper é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para o trading de criptomoedas como BTCUSD, ETHUSD e LTCUSD.
Ele é baseado em uma estrutura de breakout já comprovada, mas adaptada ao comportamento único dos mercados cripto:
-
Spreads mais amplos,
-
Operação contínua 24/7,
-
Maior volatilidade,
-
Possíveis gaps nos finais de semana.
Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendentes e controles de risco rigorosos para aumentar a confiabilidade em ambientes de alta volatilidade.
Principais Recursos e Melhorias
1. Filtro Dinâmico de Spread (Autoaprendizagem)
-
Calcula em tempo real a média do spread do corretor e multiplica por um fator de segurança.
-
Apenas permite novas ordens quando o spread atual está dentro deste limite dinâmico.
-
Cancela imediatamente ordens pendentes se o spread exceder o limite.
2. Filtro de Volatilidade baseado em ATR
-
Utiliza o indicador ATR para bloquear entradas quando a volatilidade está anormalmente alta em relação ao preço.
-
Evita falsos breakouts durante picos repentinos.
3. Controle de Frequência de Operações
-
Um limitador diário de operações previne o overtrading em mercados laterais ou instáveis.
-
O usuário pode definir o número máximo de operações por dia.
4. Proteção de Fim de Semana e Sessões de Baixa Liquidez
-
Cancela automaticamente ordens pendentes antes do gap de final de semana.
-
Evita operar no domingo à noite, quando a liquidez é baixa e os spreads aumentam.
5. Dimensionamento de Posições
-
Suporta cálculo dinâmico de lotes por percentual de risco e também lotes fixos.
-
O tamanho da posição é calculado com OrderCalcProfit , garantindo risco consistente em diferentes criptomoedas.
-
Inclui verificações de segurança do corretor para tamanho mínimo/máximo de lote e passo de volume.
6. Proteção de Saldo e Drawdown
-
O Balance Guard interrompe a negociação se o saldo cair abaixo de um limite definido.
-
O Daily Drawdown Guard fecha todas as operações e bloqueia novas entradas quando o limite diário de perda é atingido.
7. Painel de Controle
-
Mostra o spread atual versus o limite dinâmico, saldo, patrimônio, drawdown diário e último lote utilizado.
-
Botões de compra/venda manual com lote fixo.
-
Atalhos rápidos para fechar operações lucrativas, perdedoras ou pendentes.
-
Pode ser desativado durante backtests para acelerar a simulação.
Lógica da Estratégia
-
Coloca Buy Stop acima das máximas recentes e Sell Stop abaixo das mínimas recentes.
-
Utiliza Stop Loss e Take Profit curtos, definidos em percentuais do preço de entrada.
-
O trailing stop é ativado quando o preço anda um percentual definido a favor.
-
As saídas podem ocorrer por SL, TP, trailing stop ou fechamento manual pelo painel.
Recomendações de Uso
-
Timeframe recomendado: M5
-
Instrumentos: principais pares de criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD)
-
Melhores resultados com corretoras de baixa latência e spreads reduzidos
-
Recomendado uso de VPS para operação contínua 24/7
-
Ajustar parâmetros de risco, multiplicador de spread e filtro ATR às condições do corretor
Notas Importantes
-
Cryptex Scalper foi otimizado exclusivamente para criptomoedas.
-
Os backtests devem ser realizados com dados de ticks confiáveis de criptomoedas.
-
O desempenho passado não garante resultados futuros.