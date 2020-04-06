KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Solução Completa para Quebras de Faixa de Tempo

Koryu Bureiku EA é uma ferramenta poderosa de trading baseada em uma estratégia de quebra de faixa de tempo. Ele identifica faixas durante a sessão de Tóquio e opera as quebras durante as sessões de Londres e Nova York, oferecendo gerenciamento de operações preciso e controle avançado de riscos. Projetado para traders de todos os níveis de experiência, este EA é otimizado para maximizar a eficiência e a lucratividade.

Principais Funcionalidades

Dimensionamento Dinâmico de Lotes : Ajuste automático do tamanho das operações com base no seu perfil de risco.

: Ajuste automático do tamanho das operações com base no seu perfil de risco. Proteção contra Rebaixamentos : Reduz os riscos em condições de alta volatilidade.

: Reduz os riscos em condições de alta volatilidade. Gestão Inteligente de Lucros : Inclui trailing stop, lucro parcial e função de breakeven.

: Inclui trailing stop, lucro parcial e função de breakeven. Zonas de Quebra Personalizáveis : Visualize diretamente no gráfico as áreas de quebra.

: Visualize diretamente no gráfico as áreas de quebra. Filtros de Tempo e Faixa : Realize operações apenas em condições ideais de mercado.

: Realize operações apenas em condições ideais de mercado. Extensos Testes de Backtest : Desempenho comprovado com mais de 10 anos de dados históricos.

: Desempenho comprovado com mais de 10 anos de dados históricos. Filtro de Notícias : Evite operações durante eventos econômicos importantes filtrando dados relevantes.

: Evite operações durante eventos econômicos importantes filtrando dados relevantes. Configuração Versátil: Fácil adaptação para operar com outros pares de moedas e estratégias.

Nova Funcionalidade: Filtro de Notícias

Palavras-chave personalizáveis para filtrar eventos específicos.

Foco em moedas específicas para lidar com eventos relevantes no mercado.

Funciona perfeitamente em contas reais e demo para acesso em tempo real aos dados econômicos.

Dica: Este EA foi otimizado para GMT+2. Certifique-se de ajustar as configurações de tempo para corresponder ao servidor do seu corretor ou ao seu fuso horário. Experimente diferentes faixas de tempo durante os testes para otimizar os resultados.

Assuma o controle de suas operações e eleve sua estratégia de quebra com o Koryu Bureiku EA.