KoryuBureiku

Koryu Bureiku EA: Solução Completa para Quebras de Faixa de Tempo

Koryu Bureiku EA é uma ferramenta poderosa de trading baseada em uma estratégia de quebra de faixa de tempo. Ele identifica faixas durante a sessão de Tóquio e opera as quebras durante as sessões de Londres e Nova York, oferecendo gerenciamento de operações preciso e controle avançado de riscos. Projetado para traders de todos os níveis de experiência, este EA é otimizado para maximizar a eficiência e a lucratividade.

Principais Funcionalidades

  • Dimensionamento Dinâmico de Lotes: Ajuste automático do tamanho das operações com base no seu perfil de risco.
  • Proteção contra Rebaixamentos: Reduz os riscos em condições de alta volatilidade.
  • Gestão Inteligente de Lucros: Inclui trailing stop, lucro parcial e função de breakeven.
  • Zonas de Quebra Personalizáveis: Visualize diretamente no gráfico as áreas de quebra.
  • Filtros de Tempo e Faixa: Realize operações apenas em condições ideais de mercado.
  • Extensos Testes de Backtest: Desempenho comprovado com mais de 10 anos de dados históricos.
  • Filtro de Notícias: Evite operações durante eventos econômicos importantes filtrando dados relevantes.
  • Configuração Versátil: Fácil adaptação para operar com outros pares de moedas e estratégias.

Nova Funcionalidade: Filtro de Notícias

  • Palavras-chave personalizáveis para filtrar eventos específicos.
  • Foco em moedas específicas para lidar com eventos relevantes no mercado.
  • Funciona perfeitamente em contas reais e demo para acesso em tempo real aos dados econômicos.

Dica: Este EA foi otimizado para GMT+2. Certifique-se de ajustar as configurações de tempo para corresponder ao servidor do seu corretor ou ao seu fuso horário. Experimente diferentes faixas de tempo durante os testes para otimizar os resultados.

Assuma o controle de suas operações e eleve sua estratégia de quebra com o Koryu Bureiku EA.

