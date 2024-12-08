Golden Crucible

Promozione limitata per Golden Crucible - EA Avanzato di Scalping sull'Oro!

Golden Crucible - EA Avanzato di Scalping sull'Oro

Golden Crucible è un Expert Advisor (EA) progettato per aiutare i trader a navigare nel mercato dell'oro, veloce e volatile. Con algoritmi precisi e una gestione intelligente del rischio, questo EA mira a catturare i movimenti di prezzo a breve termine per supportare le tue strategie di trading.

Caratteristiche principali:

  • Impostazioni ottimizzate: Le impostazioni consigliate sono fornite negli screenshot caricati per ottenere una performance ottimale.
  • Personalizzazione: Regola i parametri nelle impostazioni dell'EA per allinearti ai tuoi obiettivi di trading unici.
  • Programmazione intelligente:
    • Sicurezza nel fine settimana: Evita di fare trading durante il fine settimana, riducendo i rischi potenziali.
    • Filtro orario giornaliero: Chiude automaticamente le posizioni prima della fine della giornata di trading per ridurre l'esposizione notturna.
    • Giorni della settimana personalizzabili: Abilita o disabilita giorni specifici della settimana per personalizzare il programma di trading.
  • Tecnologia avanzata di scalping: Esegue operazioni rapide per catturare i piccoli movimenti di prezzo a breve termine con una logica ad alta frequenza.
  • Compatibile con conti standard: Adatto per l'uso su conti standard con broker come IC Markets, anche se i broker con spread inferiori a 0,5 pips sono preferibili per massimizzare le performance.

Raccomandazioni per backtest e note sulle performance:

  • Raccomandazione per backtest: Usa i dati Open/High/Low/Close (OHL) da 1 minuto per ottenere risultati affidabili. La modalità "Every Tick" potrebbe portare a imprecisioni a causa delle differenze nella gestione degli spread e nella logica di esecuzione.
  • Trading in demo e live: Golden Crucible è stato testato su conti demo e live. Le performance reali varieranno in base alle condizioni del broker, come spread e velocità di esecuzione.

Perché scegliere Golden Crucible?

Golden Crucible è stato progettato per offrire precisione ed efficienza nel mercato dell'oro. Le sue caratteristiche avanzate e le impostazioni personalizzabili aiutano i trader a eseguire le proprie strategie in modo efficace. Che tu sia un appassionato di scalping o preferisca un approccio automatizzato, Golden Crucible è progettato per migliorare la tua esperienza di trading.

Inizia oggi stesso! Esplora Golden Crucible e scopri come può supportare il tuo viaggio di trading.

Prodotti consigliati
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experts
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Experts
NonSimulated Gold Scalper is a precision-built expert advisor designed for gold trading on Exness, optimized specifically for the 30-minute timeframe (M30). It uses a dynamic price structure and trend-following logic to generate stable and reliable profits. This EA features tight risk control: Take Profit : 4444 points Stop Loss : 2222 points Trailing SL Activation : 1111 points Trailing Step : 555 points The EA intelligently avoids trading during consolidation phases using a smart swing-detecti
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Trend Master GOLD
Pran Gobinda Basak
Experts
Trend Master Gold EA is an automated trading software designed for use on the MQL5 platform. This Expert Advisor uses a trend-following strategy to identify trading opportunities in the gold market. The EA is designed to work on the 5M timeframe. The Trend Master Gold EA uses a combination of technical indicators and price action analysis to identify potential trade setups. The EA is equipped with an advanced money management system that helps to minimize risk and maximize profits. The EA also
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
GOLD Ranger EA
Arati Vivek Kamthe
Experts
NO GRID | NO MARTINGALE | 1:1 RISK-REWARD RATIO | NO AI STUNT |  Welcome to GOLD Ranger EA! GOLD Ranger EA is designed specifically for trading the XAUUSD pair in low-volatility, ranging markets, providing a safer, controlled approach to gold trading. Built without complex AI or risky strategies, it’s a straightforward, reliable system, by the people who are trading in forex as a team from more than 9 years. Live Signal: High Risk (2% Per Trade)   https://www.mql5.com/en/signals/2268757 Intro
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
EuroDex
Marco Resseghini
Experts
ForexDex: The Smart Solution for Trading on EUR/USD! ForexDex is the automatic trading bot designed to work exclusively on the EUR/USD pair with a timeframe of M15. Created for those looking for long-term strategies and capital optimization, ForexDex is designed to make calculated decisions and manage risk efficiently. Main features: M15 timeframe: Suitable for those who want more dynamic trading, but always based on strategic analysis. Capital optimization: Each operation is planned for the l
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Altri dall’autore
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
Experts
Cryptex Scalper — Cryptocurrency Breakout Expert Advisor (M5) Overview Cryptex Scalper is a breakout Expert Advisor developed specifically for trading cryptocurrencies such as BTCUSD, ETHUSD, and LTCUSD. It is based on a proven breakout framework but adapted for the unique behavior of crypto markets: wider spreads, 24/7 trading, higher volatility, and weekend gaps. Cryptex Scalper introduces adaptive, self-learning filters and strict risk controls designed to improve reliability in the volatile
Gold Correlator
Wilna Barnard
Experts
Gold Correlator EA (XAUUSD · M5) Overview Gold Correlator EA is an automated breakout Expert Advisor built for XAUUSD on the M5 timeframe . Its trading logic is centered around the EURUSD correlation filter , which acts as the main confirmation engine for entries. The system only places breakout trades when EURUSD moves in the same direction, ensuring that Gold positions are supported by USD strength or weakness across both markets. This correlation-driven approach helps filter out false break
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
Experts
Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Overview Wallstreet Scalper is a breakout-style Expert Advisor built for U.S. indices (US30, US500, US100) on the M5 timeframe. The EA seeks to capture momentum when price breaks out of recent highs or lows, while applying layered protective mechanisms to keep risk under control. It is optimized for both personal trading and prop-firm challenges , with a unique ATR-based system that adapts all key distances to market volatility. Core Strategy Break
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Experts
Shinkiro DE40 Scalper: Scalping di Precisione con Incomparabile Accuratezza Sfrutta la potenza dello scalping di precisione con lo Shinkiro DE40 Scalper. Progettato per capitalizzare sui livelli di prezzo più alti e più bassi delle ultime x barre, questo EA all'avanguardia offre un'impressionante percentuale di vittorie dell'85% con zero drawdown in corso. Ideale per i trader che cercano rendimenti costanti, Shinkiro DE40 si distingue durante le ore di apertura della Borsa di Francoforte, ma può
KoryuBureiku
Wilna Barnard
Experts
Koryu Bureiku EA: Soluzione Completa per Breakout di Fascia Temporale Koryu Bureiku EA è uno strumento di trading potente basato su una strategia di breakout di fascia temporale. Identifica le fasce durante la sessione di Tokyo e opera i breakout durante le sessioni di Londra e New York, offrendo una gestione precisa delle operazioni e un controllo avanzato del rischio. Progettato per trader di tutti i livelli, questo EA è ottimizzato per massimizzare l'efficienza e la redditività del trading.
FREE
Tetsu Bitcoin Scalper
Wilna Barnard
2.5 (2)
Experts
Introducing the Bitcoin Scalping Bot I am pleased to introduce the Bitcoin Scalping Bot, designed with precision, adaptability, and efficiency for the dynamic cryptocurrency market. Developed to deliver consistent and reliable performance, this bot is suitable for traders of all experience levels, aiming to enhance your scalping strategies. Key Features Strategic Entry Points The bot places buy stop and sell stop orders at the highs and lows of the last X bars to ensure optimal positioning. It
Bushido Scalper
Wilna Barnard
3.67 (3)
Experts
Bushido Scalper Overview The Bushido Scalper is an advanced Expert Advisor (EA) designed for the USD/JPY and EUR/USD currency pairs. It utilizes a scalping strategy aimed at capturing small, rapid price movements and executing trades efficiently in highly liquid markets. Key Features Scalping Strategy : Tailored for short-term trades that capitalize on quick price fluctuations. Compatible Pairs : Optimized specifically for USD/JPY and EUR/USD. Integrated Filters : Includes RSI and News filters
Tatsumaki master scalper
Wilna Barnard
2 (1)
Experts
Avviso Promozionale! Acquista il Tatsumaki Master Scalper EA per soli 60 USD fino al 1 gennaio . Dopo quella data, il prezzo tornerà a 175 USD . Non perdere questa occasione per migliorare le tue abilità di scalping! Tatsumaki Master Scalper EA Libera il potere del trading preciso con Tatsumaki Master Scalper . Questo EA di scalping all'avanguardia combina strategie avanzate con filtri intelligenti per darti un vantaggio decisivo nel trading. Progettato per i trader che richiedono velocità, pre
Three Majors Scalper
Wilna Barnard
Experts
Three Majors Scalper (EURUSD · USDJPY · GBPUSD) — M5 Panoramica Three Majors Scalper è un Expert Advisor (EA) M5 basato su regole , focalizzato su EURUSD, USDJPY e GBPUSD . Combina pianificazione per sessione/giorno , filtro dello spread , gestione del trailing stop e dimensionamento della posizione basato sull’equity , con un pannello compatto per la telemetria in tempo reale. Progettato per essere conforme ai vincoli del broker (rispetta passo di volume, lotto min/max, livelli di freeze/stop)
Filtro:
Misterbondzki
19
Misterbondzki 2025.01.10 01:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

rollitquick1
597
rollitquick1 2024.12.08 16:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Wilna Barnard
1447
Risposta dello sviluppatore Wilna Barnard 2024.12.08 17:57
I appreciate your review. let me know if there is any changes or improvements you would like to see added
Rispondi alla recensione