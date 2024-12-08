Promozione limitata per Golden Crucible - EA Avanzato di Scalping sull'Oro!

Golden Crucible è un Expert Advisor (EA) progettato per aiutare i trader a navigare nel mercato dell'oro, veloce e volatile. Con algoritmi precisi e una gestione intelligente del rischio, questo EA mira a catturare i movimenti di prezzo a breve termine per supportare le tue strategie di trading.

Caratteristiche principali:

Impostazioni ottimizzate: Le impostazioni consigliate sono fornite negli screenshot caricati per ottenere una performance ottimale.

Le impostazioni consigliate sono fornite negli screenshot caricati per ottenere una performance ottimale. Personalizzazione: Regola i parametri nelle impostazioni dell'EA per allinearti ai tuoi obiettivi di trading unici.

Regola i parametri nelle impostazioni dell'EA per allinearti ai tuoi obiettivi di trading unici. Programmazione intelligente: Sicurezza nel fine settimana: Evita di fare trading durante il fine settimana, riducendo i rischi potenziali. Filtro orario giornaliero: Chiude automaticamente le posizioni prima della fine della giornata di trading per ridurre l'esposizione notturna. Giorni della settimana personalizzabili: Abilita o disabilita giorni specifici della settimana per personalizzare il programma di trading.

Tecnologia avanzata di scalping: Esegue operazioni rapide per catturare i piccoli movimenti di prezzo a breve termine con una logica ad alta frequenza.

Compatibile con conti standard: Adatto per l'uso su conti standard con broker come IC Markets, anche se i broker con spread inferiori a 0,5 pips sono preferibili per massimizzare le performance.

Raccomandazioni per backtest e note sulle performance:

Raccomandazione per backtest: Usa i dati Open/High/Low/Close (OHL) da 1 minuto per ottenere risultati affidabili. La modalità "Every Tick" potrebbe portare a imprecisioni a causa delle differenze nella gestione degli spread e nella logica di esecuzione.

Trading in demo e live: Golden Crucible è stato testato su conti demo e live. Le performance reali varieranno in base alle condizioni del broker, come spread e velocità di esecuzione.

Perché scegliere Golden Crucible?

Golden Crucible è stato progettato per offrire precisione ed efficienza nel mercato dell'oro. Le sue caratteristiche avanzate e le impostazioni personalizzabili aiutano i trader a eseguire le proprie strategie in modo efficace. Che tu sia un appassionato di scalping o preferisca un approccio automatizzato, Golden Crucible è progettato per migliorare la tua esperienza di trading.

Inizia oggi stesso! Esplora Golden Crucible e scopri come può supportare il tuo viaggio di trading.