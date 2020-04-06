Shinkiro DE40 Scalper

Shinkiro DE40 Scalper: Scalping de Precisão com Precisão Incomparável

Desbloqueie o poder do scalping de precisão com o Shinkiro DE40 Scalper. Projetado para aproveitar os níveis mais altos e mais baixos dos preços das últimas x barras, este EA de última geração oferece uma impressionante taxa de acerto de 85% com zero drawdowns em execução. Ideal para traders que buscam retornos consistentes, o Shinkiro DE40 se destaca durante as horas de abertura da Bolsa de Frankfurt, mas também pode se beneficiar da volatilidade durante as sessões de mercado de Nova York e Londres.

Equipado com um poderoso filtro de notícias, o Shinkiro DE40 evita operar durante eventos de notícias de alto impacto que podem causar volatilidade no mercado, permitindo que você opere com confiança em condições de mercado estáveis.

O painel gráfico fornece estatísticas de negociações em tempo real, oferecendo uma visão profunda sobre seu desempenho no trading. Vale ressaltar que as horas de negociação e as configurações são personalizáveis, portanto, recomendamos realizar backtests detalhados para ajustar as configurações de acordo com sua tolerância ao risco e preferências de trading.

Eleve o seu trading com o Shinkiro DE40 — onde precisão encontra exatidão para um desempenho ótimo no scalping.

