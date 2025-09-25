Wall Street Scalper

Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5)

Visão geral

Wallstreet Scalper é um Expert Advisor de breakout desenvolvido para os principais índices dos EUA (US30, US500, US100) no timeframe M5. O sistema busca capturar o impulso quando o preço rompe máximas ou mínimas recentes, aplicando várias camadas de proteção para manter o risco sob controle. Foi projetado tanto para traders individuais quanto para desafios de prop firm, utilizando um sistema exclusivo baseado em ATR, que ajusta automaticamente todas as distâncias-chave conforme a volatilidade do mercado.

Estratégia principal

Entradas em rompimentos: Coloca ordens pendentes Buy/Sell Stop logo acima ou abaixo dos níveis recentes de suporte e resistência.

Adaptação por ATR: Diferente dos sistemas clássicos baseados em pontos/pips fixos, todas as distâncias (Stop Loss, Take Profit, trailing stop e até o buffer de entrada) são calculadas como múltiplos do Average True Range (ATR) . Assim, o EA se ajusta dinamicamente: mais compacto em períodos calmos e mais amplo em sessões voláteis.

Confirmação de volatilidade: Um filtro opcional de ATR bloqueia operações quando a volatilidade é insuficiente.

Como funcionam os parâmetros ATR

Em vez de valores fixos em pontos, o usuário define multiplicadores do ATR:

Take Profit (InpTpAtrMult = 1.20): alvo definido em 1.2 × ATR.

Stop Loss (InpSlAtrMult = 0.80): proteção em 0.8 × ATR.

Ativação do trailing (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): inicia quando o lucro atinge 0.6 × ATR.

Distância do trailing (InpTslAtrMult = 0.50): stop acompanha o preço a 0.5 × ATR de distância.

Buffer de entrada (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ordens são colocadas 0.25 × ATR além do nível de rompimento.

Proteções integradas

Filtro de volatilidade ATR – Evita operações em momentos de baixa atividade de mercado.

Filtro dinâmico de spread – Aprende o spread médio e pausa operações quando ele aumenta anormalmente.

Limite de perdas consecutivas – Suspende novas operações após um número definido de trades perdedores.

Proteção de drawdown diário – Interrompe a negociação se as perdas diárias excederem o percentual definido.

Proteção de saldo – Interrompe a negociação caso o saldo caia abaixo de um mínimo configurado.

Compatibilidade com corretora – Respeita automaticamente min/max de lotes, step size, freeze level etc.

Gestão de risco

Lotes dinâmicos: Calcula automaticamente o tamanho da posição com base em % do saldo.

Lotes fixos: Permite definir volume manualmente.

Limite absoluto de risco: Define o valor máximo em dinheiro a ser arriscado por operação.

Sistema Martingale opcional

Modos: Desativado, Anti-Martingale (aumenta após ganhos) ou Martingale clássico (aumenta após perdas).

Multiplicador e limite de passos: Totalmente configuráveis pelo usuário.

Reinício diário: Opção para reiniciar a progressão a cada novo dia do servidor.

Proteção integrada: Funciona em conjunto com os limites de risco e drawdown para evitar descontrole.

Recursos adicionais

Painel de negociação: Botões Buy/Sell e gestão manual de posições (pode ser desativado em backtests).

Controle de horários: Possibilidade de limitar as operações a determinados horários e dias da semana.

Otimizado para backtesting: Resultados mais precisos com dados históricos de qualidade.

Aviso importante

A negociação envolve riscos. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Sempre teste o EA primeiro em uma conta demo e ajuste as configurações de acordo com as condições da sua corretora.