Wall Street Scalper

Visão geral
Wallstreet Scalper é um Expert Advisor de breakout desenvolvido para os principais índices dos EUA (US30, US500, US100) no timeframe M5. O sistema busca capturar o impulso quando o preço rompe máximas ou mínimas recentes, aplicando várias camadas de proteção para manter o risco sob controle. Foi projetado tanto para traders individuais quanto para desafios de prop firm, utilizando um sistema exclusivo baseado em ATR, que ajusta automaticamente todas as distâncias-chave conforme a volatilidade do mercado.
Estratégia principal
-
Entradas em rompimentos: Coloca ordens pendentes Buy/Sell Stop logo acima ou abaixo dos níveis recentes de suporte e resistência.
-
Adaptação por ATR: Diferente dos sistemas clássicos baseados em pontos/pips fixos, todas as distâncias (Stop Loss, Take Profit, trailing stop e até o buffer de entrada) são calculadas como múltiplos do Average True Range (ATR). Assim, o EA se ajusta dinamicamente: mais compacto em períodos calmos e mais amplo em sessões voláteis.
-
Confirmação de volatilidade: Um filtro opcional de ATR bloqueia operações quando a volatilidade é insuficiente.
Como funcionam os parâmetros ATR
Em vez de valores fixos em pontos, o usuário define multiplicadores do ATR:
-
Take Profit (InpTpAtrMult = 1.20): alvo definido em 1.2 × ATR.
-
Stop Loss (InpSlAtrMult = 0.80): proteção em 0.8 × ATR.
-
Ativação do trailing (InpTslTriggerAtrMult = 0.60): inicia quando o lucro atinge 0.6 × ATR.
-
Distância do trailing (InpTslAtrMult = 0.50): stop acompanha o preço a 0.5 × ATR de distância.
-
Buffer de entrada (InpOrderDistAtrMult = 0.25): ordens são colocadas 0.25 × ATR além do nível de rompimento.
Proteções integradas
-
Filtro de volatilidade ATR – Evita operações em momentos de baixa atividade de mercado.
-
Filtro dinâmico de spread – Aprende o spread médio e pausa operações quando ele aumenta anormalmente.
-
Limite de perdas consecutivas – Suspende novas operações após um número definido de trades perdedores.
-
Proteção de drawdown diário – Interrompe a negociação se as perdas diárias excederem o percentual definido.
-
Proteção de saldo – Interrompe a negociação caso o saldo caia abaixo de um mínimo configurado.
-
Compatibilidade com corretora – Respeita automaticamente min/max de lotes, step size, freeze level etc.
Gestão de risco
-
Lotes dinâmicos: Calcula automaticamente o tamanho da posição com base em % do saldo.
-
Lotes fixos: Permite definir volume manualmente.
-
Limite absoluto de risco: Define o valor máximo em dinheiro a ser arriscado por operação.
Sistema Martingale opcional
-
Modos: Desativado, Anti-Martingale (aumenta após ganhos) ou Martingale clássico (aumenta após perdas).
-
Multiplicador e limite de passos: Totalmente configuráveis pelo usuário.
-
Reinício diário: Opção para reiniciar a progressão a cada novo dia do servidor.
-
Proteção integrada: Funciona em conjunto com os limites de risco e drawdown para evitar descontrole.
Recursos adicionais
-
Painel de negociação: Botões Buy/Sell e gestão manual de posições (pode ser desativado em backtests).
-
Controle de horários: Possibilidade de limitar as operações a determinados horários e dias da semana.
-
Otimizado para backtesting: Resultados mais precisos com dados históricos de qualidade.
Aviso importante
A negociação envolve riscos. Resultados passados não garantem desempenho futuro. Sempre teste o EA primeiro em uma conta demo e ajuste as configurações de acordo com as condições da sua corretora.
