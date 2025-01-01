Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int Kperiod,

int Dperiod,

int slowing,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_STO_PRICE price_field

)

Parâmetros

symbol

[in] Símbolo (ativo).

period

[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in] Período médio da linha %K.

Dperiod

[in] Período médio da linha %D.

slowing

[in] Período de desaceleração.

ma_method

[in] Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in] Tipo de Preço (Low/High ou Close/Close) para aplicar (enumerador ENUM_STO_PRICE).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.