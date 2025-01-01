DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresOsciladoresCiStochasticCreate 

Create

Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.

bool  Create(
   string           symbol,          // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // Period
   int              Kperiod,         // Averaging period of %K
   int              Dperiod,         // Averaging period of %D
   int              slowing,         // Slowing period
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // Averaging method
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // Price type to apply
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Símbolo (ativo).

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in]  Período médio da linha %K.

Dperiod

[in]  Período médio da linha %D.

slowing

[in]  Período de desaceleração.

ma_method

[in]  Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in]  Tipo de Preço (Low/High ou Close/Close) para aplicar (enumerador ENUM_STO_PRICE).

Valor de retorno

verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.