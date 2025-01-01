Create
Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.
bool Create(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo (ativo).
period
[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
Kperiod
[in] Período médio da linha %K.
Dperiod
[in] Período médio da linha %D.
slowing
[in] Período de desaceleração.
ma_method
[in] Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).
price_field
[in] Tipo de Preço (Low/High ou Close/Close) para aplicar (enumerador ENUM_STO_PRICE).
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.