Create
Cria o indicador com parâmetros específicos. Use Refresh() e GetData() para atualizar e obter os valores do indicador.
bool Create(
Parâmetros
symbol
[in] Símbolo (ativo).
period
[in] Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).
jaw_period
[in] Período das mandíbulas (Jaws).
jaw_shift
[in] Deslocamento das mandíbulas (Jaws).
teeth_period
[in] Período dos dentes (Teeths).
teeth_shift
[in] Deslocamento dos dentes (Teeths).
lips_period
[in] Período dos lábios (Lips)
lips_shift
[in] Deslocamento dos lábios (Lips).
ma_method
[in] Método de média (enumerador ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Tipo de volume para aplicar.
Valor de retorno
verdadeiro se teve sucesso, falso se o indicador não foi criado.