문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathMedian 

MathMedian

배열 요소의 중위수를 계산합니다.

double  MathMedian(
   double&  array[]   // 값의 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

값 반환

중위값.