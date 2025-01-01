Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de Objetos
- Tipos de Objeto
- Propriedades do Objeto
- Métodos de Vinculação de Objeto
- Canto de Gráfico
- Visibilidade de Objetos
- Níveis de Onda de Elliott
- Objetos Gann
- Cores Web
- Wingdings
Constantes de Objetos
Existem 44 objetos gráficos que podem ser criados e exibidos no gráfico de preços. Todas as constantes para se trabalhar com objetos estão divididos em 9 grupos:
- Tipos de Objetos — Identificadores de objetos gráficos;
- Propriedades de objeto — atribuição e obtenção de propriedades de objetos gráficos;
- Métodos de vinculação de objeto — constantes de posicionamento no gráfico;
- Canto de vinculação — uma indicação do ângulo da tabela, que está posicionada sobre o objeto;
- Visibilidade de objetos — definição de janelas de tempo em que um objeto é visível;
- Níveis de Ondas de Elliott — marcação de gradação de onda;
- Objetos Gann — constantes de tendência para ventilador de Gann e grade de Gann;
- Cores Web — constantes de cores Web pré-definidos;
- Wingdings — códigos de caracteres da fonte Wingdings.