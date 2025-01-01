DocumentaçãoSeções
Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.

void  TesterStop();

Valor retornado

Não há nenhum valor de retorno.

Observação

A função TesterStop() se destina ao desligamento antecipado geral do EA no agente de teste, por exemplo, ao atingir um número especificado de transações desfavoráveis ou um nível de rebaixamento especificado.

A chamada da TesterStop() é considerada um encerramento normal do teste e, portanto, será chamada a função OnTester() com feedback para o testador de estratégias sobre todas as estatísticas de negociação acumuladas e valores dos critérios de otimização.

A chamada da ExpertRemove() no testador de estratégia também significa o encerramento normal do teste e permite obter estatísticas de negociação, mas, enquanto isso, o EA é descarregado da memória do agente. Nesse caso, para concluir a passagem no próximo conjunto de parâmetros, será necessário mais tempo a fim de recarregar o programa. Portanto, para encerramento antecipado geral do teste, o uso da TesterStop() é a opção preferida.

 

Exemplo:

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_STOP  100.0       // valor do rebaixamento do saldo durante o qual o teste será interrompido
#define EQUITY_LOSS_STOP   100.0       // valor do rebaixamento dos fundos durante o qual o teste será interrompido
 
//--- input parameters
input double          InpLots        = 0.1;                    // lotes
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss em pontos
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit  em pontos
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // MagicNumber
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // desvio
//--- global variables
CTrade      trade;                     // instância da classe de negociação
CSymbolInfo symb;                      // instância da classe de símbolo
CAccountInfo account;                  // instância da classe de conta de negociação
...
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- Inicialização bem-sucedida
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- atualizamos as cotações atuais
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- se o saldo ou os fundos caírem mais do que o indicado nas macrosubstituições BALANCE_LOSS_STOP e EQUITY_LOSS_STOP,
//--- consideramos o teste falho e chamamos a função TesterStop()
//--- verificamos a perda do saldo mais do que em BALANCE_LOSS_STOP
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());
         TesterStop();
         /*
        Resultado:
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
         */
        }
     }
//--- verificamos a perda dos fundos mais do que em EQUITY_LOSS_STOP
   if(equity_prev!=account.Equity())
     {
      if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)
        {
         PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());
         TesterStop();
        /*
        Resultado:
         The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USDand now has a value of 9899.90 USDStop testing.
         TesterStop() called on 9of testing interval
        */
        }
     }
  }

