- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TesterStop
Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.
|
void TesterStop();
Valor retornado
Não há nenhum valor de retorno.
Observação
A função TesterStop() se destina ao desligamento antecipado geral do EA no agente de teste, por exemplo, ao atingir um número especificado de transações desfavoráveis ou um nível de rebaixamento especificado.
A chamada da TesterStop() é considerada um encerramento normal do teste e, portanto, será chamada a função OnTester() com feedback para o testador de estratégias sobre todas as estatísticas de negociação acumuladas e valores dos critérios de otimização.
A chamada da ExpertRemove() no testador de estratégia também significa o encerramento normal do teste e permite obter estatísticas de negociação, mas, enquanto isso, o EA é descarregado da memória do agente. Nesse caso, para concluir a passagem no próximo conjunto de parâmetros, será necessário mais tempo a fim de recarregar o programa. Portanto, para encerramento antecipado geral do teste, o uso da TesterStop() é a opção preferida.
Exemplo:
|
//--- defines
Veja também
Execução de programas, Teste de estratégias de negociação, ExpertRemove, SetReturnError