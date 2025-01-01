TesterStop

Dá o comando para encerrar o programa durante os testes.

void TesterStop();

Valor retornado

Não há nenhum valor de retorno.

Observação

A função TesterStop() se destina ao desligamento antecipado geral do EA no agente de teste, por exemplo, ao atingir um número especificado de transações desfavoráveis ou um nível de rebaixamento especificado.

A chamada da TesterStop() é considerada um encerramento normal do teste e, portanto, será chamada a função OnTester() com feedback para o testador de estratégias sobre todas as estatísticas de negociação acumuladas e valores dos critérios de otimização.

A chamada da ExpertRemove() no testador de estratégia também significa o encerramento normal do teste e permite obter estatísticas de negociação, mas, enquanto isso, o EA é descarregado da memória do agente. Nesse caso, para concluir a passagem no próximo conjunto de parâmetros, será necessário mais tempo a fim de recarregar o programa. Portanto, para encerramento antecipado geral do teste, o uso da TesterStop() é a opção preferida.

Exemplo:

//--- defines

#define BALANCE_LOSS_STOP 100.0 // valor do rebaixamento do saldo durante o qual o teste será interrompido

#define EQUITY_LOSS_STOP 100.0 // valor do rebaixamento dos fundos durante o qual o teste será interrompido



//--- input parameters

input double InpLots = 0.1; // lotes

input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss em pontos

input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit em pontos

sinput ulong InpMagic = 123; // MagicNumber

sinput ulong InpDeviation = 5; // desvio

//--- global variables

CTrade trade; // instância da classe de negociação

CSymbolInfo symb; // instância da classe de símbolo

CAccountInfo account; // instância da classe de conta de negociação

...

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//--- Inicialização bem-sucedida

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- atualizamos as cotações atuais

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//--- se o saldo ou os fundos caírem mais do que o indicado nas macrosubstituições BALANCE_LOSS_STOP e EQUITY_LOSS_STOP,

//--- consideramos o teste falho e chamamos a função TesterStop()

//--- verificamos a perda do saldo mais do que em BALANCE_LOSS_STOP

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",balance_prev,account.Currency(),balance_prev-account.Balance(),account.Currency(),account.Balance(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Resultado:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

//--- verificamos a perda dos fundos mais do que em EQUITY_LOSS_STOP

if(equity_prev!=account.Equity())

{

if(account.Equity()<equity_prev-EQUITY_LOSS_STOP)

{

PrintFormat("The initial equity of %.2f %s decreased by %.2f %s, and now has a value of %.2f %s. Stop testing.",equity_prev,account.Currency(),equity_prev-account.Equity(),account.Currency(),account.Equity(),account.Currency());

TesterStop();

/*

Resultado:

The initial equity of 10000.00 USD decreased by 100.10 USD, and now has a value of 9899.90 USD. Stop testing.

TesterStop() called on 9% of testing interval

*/

}

}

}

Veja também

Execução de programas, Teste de estratégias de negociação, ExpertRemove, SetReturnError