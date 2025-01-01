- Alert
GetTickCount64
A função GetTickCount() 64 retorna o número de milissegundos que passaram desde o início do sistema.
|
ulong GetTickCount64();
Valor retornado
Valor do tipo ulong.
Observação
O contador é limitado pela resolução do temporizador do sistema, que geralmente retorna um resultado com uma precisão de 10 a 16 milissegundos. Ao contrário da função GetTickCount, que é do tipo uint e, consequentemente, é abarrotada a cada 49,7 dias durante operação contínua do computador, GetTickCount64() pode ser usada com período de operação indefinido do computador e sem receio de abarrotamento.
Exemplo:
|
#define MAX_SIZE 40
