GetTickCount64

A função GetTickCount() 64 retorna o número de milissegundos que passaram desde o início do sistema.

ulong GetTickCount64();

Valor retornado

Valor do tipo ulong.

Observação

O contador é limitado pela resolução do temporizador do sistema, que geralmente retorna um resultado com uma precisão de 10 a 16 milissegundos. Ao contrário da função GetTickCount, que é do tipo uint e, consequentemente, é abarrotada a cada 49,7 dias durante operação contínua do computador, GetTickCount64() pode ser usada com período de operação indefinido do computador e sem receio de abarrotamento.

Exemplo:

#define MAX_SIZE 40



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script para medir o tempo de cálculo de 40 números de Fibonacci |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

long fib_array[MAX_SIZE];



//--- armazenamos o valor inicial

ulong start=GetTickCount64();

//--- ciclo no qual calculamos o número especificado de números da sequência de Fibonacci

for(int i=0;i<MAX_SIZE;i++)

fib_array[i]=TestFibo(i);

//--- obtemos o tempo gasto em milissegundos

ulong time=GetTickCount64()-start;



//--- exibimos uma mensagem no log "Experts"

ArrayPrint(fib_array);

PrintFormat("Calculating the first %d Fibonacci numbers took %I64u ms",MAX_SIZE,time);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Função para obter o número de Fibonacci pelo seu número de ordem |

//+------------------------------------------------------------------+

long TestFibo(long n)

{

//--- o primeiro membro da sequência de Fibonacci

if(n<2)

return(1);

//--- todos os membros subsequentes são calculados por esta fórmula

return(TestFibo(n-2)+TestFibo(n-1));

}

Veja também

Data e hora, EventSetMillisecondTimer, GetTickCount, GetMicrosecondCount