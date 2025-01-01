DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Funções ComunsTesterDeposit 

TesterDeposit

Função especial para emular operações de depósito durante o teste. Pode ser usado em alguns sistemas de gerenciamento de capital.

bool  TesterDeposit(
   double money      // tamanho do montante a ser depositado
   );

Parâmetros

money

[in]  Quantidade de dinheiro a ser depositado na moeda de depósito.

Valor retornado

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Exemplo:

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_DEPOSIT  100.0    // valor do rebaixamento do saldo durante o qual fundos serão depositados na conta no testador
 
//--- input parameters
input  double  InpLots        =  0.1;  // Lots
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss in points
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit in points
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // Magic number
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // Deviation
//--- global variables
CTrade      trade;                     // instância da classe de negociação
CSymbolInfo symb;                      // instância da classe de símbolo
CAccountInfo account;                  // instância da classe de conta de negociação
...
double      balance_dep_summ;          // total de reabastecimentos de saldo
uint        balance_dep_total;         // número de reabastecimentos de saldo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- salvamos os valores do saldo inicial
   balance_prev=account.Balance();
   balance_dep_summ=0;
   balance_dep_total=0;
//--- inicialização bem-sucedida
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- atualizamos as cotações atuais
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- se o saldo cair mais do que o indicado na macrosubstituição BALANCE_LOSS_DEPOSIT,
//--- consideramos necessário depositar na conta e chamamos a função TesterDeposit()
//--- verificamos a perda do saldo mais do que em BALANCE_LOSS_DEPOSIT
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_DEPOSIT)
        {
         double loss=balance_prev-account.Balance();
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s. It is necessary to make a deposit to the account for %.2f %s.",balance_prev,account.Currency(),loss,account.Currency(),loss,account.Currency());
         if(TesterDeposit(loss))
           {
            balance_dep_total++;
            balance_dep_summ+=loss;
            balance_prev=account.Balance();
            PrintFormat("Funds have been deposited into the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());
            PrintFormat("Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
           }
        /*
        Resultado:
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 116.00 USDIt is necessary to make a deposit to the account for 116.00 USD.
         deal #45 balance 116.00 [depositdone
         Funds have been deposited into the accountAccount balance10000.00 USD.
         Total deposits1Amount of deposits116.00 USD.
        */
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- o valor de saída do manipulador indicará o valor máximo de drawdown do saldo em dinheiro
   double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
//--- exibimos no jornal a mensagem sobre o rebaixamento, sobre o número de depósitos e seu total
   PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
//--- retornamos o resultado
   return(ret);
   /*
  Resultado:
   OnTesterMaximum balance drawdown in money5188.50 USDTotal deposits46Amount of deposits5128.50 USD.
   final balance 4867.50 USD
   OnTester result 5188.5
   */
  }

Veja também

TesterWithdrawal