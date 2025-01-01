- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
TranslateKey
Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual, tendo em conta o idioma de entrada atual e o status das teclas de controle.
|
short TranslateKey(
Parâmetros
key_code
[in] Código de tecla.
Valor de retorno
Caractere Unicode no caso de uma conversão bem-sucedida. No caso de erro, a função retorna -1.
Observação
A função utiliza ToUnicodeEx para converter as teclas digitadas - pelo usuário - para caracteres Unicode. O erro pode surgir se não funcionar ToUnicodeEx, por exemplo, ao tentar obter o caractere para a tecla SHIFT.
Exemplo:
|
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
Veja também