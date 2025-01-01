DocumentaçãoSeções
TranslateKey 

TranslateKey

Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual, tendo em conta o idioma de entrada atual e o status das teclas de controle.

short  TranslateKey(
   int  key_code      // código de teclas para obter o caractere Unicode
   );

Parâmetros

key_code

[in]  Código de tecla.

Valor de retorno

Caractere Unicode no caso de uma conversão bem-sucedida. No caso de erro, a função retorna -1.

Observação

A função utiliza ToUnicodeEx para converter as teclas digitadas - pelo usuário - para caracteres Unicode. O erro pode surgir se não funcionar ToUnicodeEx, por exemplo, ao tentar obter o caractere para a tecla SHIFT.

Exemplo:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
  { 
   if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
     {
      short sym=TranslateKey((int)lparam);
      //--- se o caractere digitado for convertido com sucesso para Unicode
      if(sym>0)
         Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");
      else
         Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);
     }
  }

Veja também

Eventos do terminal de cliente, OnChartEvent