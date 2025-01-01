TranslateKey

Retorna o caractere Unicode de acordo com o código de tecla virtual, tendo em conta o idioma de entrada atual e o status das teclas de controle.

short TranslateKey(

int key_code

);

Parâmetros

key_code

[in] Código de tecla.

Valor de retorno

Caractere Unicode no caso de uma conversão bem-sucedida. No caso de erro, a função retorna -1.

Observação

A função utiliza ToUnicodeEx para converter as teclas digitadas - pelo usuário - para caracteres Unicode. O erro pode surgir se não funcionar ToUnicodeEx, por exemplo, ao tentar obter o caractere para a tecla SHIFT.

Exemplo:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

short sym=TranslateKey((int)lparam);

//--- se o caractere digitado for convertido com sucesso para Unicode

if(sym>0)

Print(sym,"'",ShortToString(sym),"'");

else

Print("Error in TranslateKey for key=",lparam);

}

}

Veja também

Eventos do terminal de cliente, OnChartEvent