SetReturnError

Define o código de retorno que devolverá um processo do terminal ao encerrar o trabalho.

void SetReturnError(

int ret_code

);

Parâmetros

ret_code

[in] O código de retorno que será devolvido pelo processo do terminal do cliente ao encerrar o trabalho.

Valor retornado

Não há nenhum valor de retorno.

Observação

A instalação desse código de retorno ret_code usando a função SetReturnError() será útil para analisar os motivos de encerramento do programa ao iniciar o terminal a partir da linha de comando.

Ao contrário da função SetReturnError(), a função TerminalClose() não encerra o terminal, ela apenas define o código de retorno que devolverá o processo do terminal após seu encerramento.

Se a função SetReturnError() foi chamada repetidamente e/eu a partir de diferentes programas MQL5, o terminal retornará o último código de retorno definido.

O código exibido será devolvido no final do processo do terminal, exceto nos seguintes casos:

se surgir um erro crítico em tempo de execução;

se for chamada a função TerminalClose(int ret_code) que fornece ao terminal um comando para encerrar o trabalho com um código especificado.

Exemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

matrix matrix_a =

{

{-3.474589, 1.106384, -9.091977,-3.925227 },

{-5.522139, 2.366887,-15.162351,-6.357512 },

{ 8.394926,-2.960067, 22.292115, 9.524129 },

{ 7.803242,-2.080287, 19.217706, 8.186645 }

};

matrix matrix_l(4,4);

matrix matrix_u(4,4);



//--- decomposição LU

matrix_a.LU(matrix_l,matrix_u);



//--- verificamos se de A = L * U

matrix matrix_lu=matrix_l.MatMul(matrix_u);

int compare_errors=(int)matrix_a.Compare(matrix_lu,1e-29);

Print("MatrixCompare errors=",compare_errors);



//--- o terminal cliente ao terminar retornará o número de erros de comparação entre duas matrizes

SetReturnError(compare_errors);

}

Veja também

Execução de programas, Erros de execução, Causas de desinicialização, TerminalClose