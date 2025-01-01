- Alert
Define o código de retorno que devolverá um processo do terminal ao encerrar o trabalho.
|
void SetReturnError(
Parâmetros
ret_code
[in] O código de retorno que será devolvido pelo processo do terminal do cliente ao encerrar o trabalho.
Valor retornado
Não há nenhum valor de retorno.
Observação
A instalação desse código de retorno ret_code usando a função SetReturnError() será útil para analisar os motivos de encerramento do programa ao iniciar o terminal a partir da linha de comando.
Ao contrário da função SetReturnError(), a função TerminalClose() não encerra o terminal, ela apenas define o código de retorno que devolverá o processo do terminal após seu encerramento.
Se a função SetReturnError() foi chamada repetidamente e/eu a partir de diferentes programas MQL5, o terminal retornará o último código de retorno definido.
O código exibido será devolvido no final do processo do terminal, exceto nos seguintes casos:
- se surgir um erro crítico em tempo de execução;
- se for chamada a função TerminalClose(int ret_code) que fornece ao terminal um comando para encerrar o trabalho com um código especificado.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
