TesterHideIndicators

Define o modo mostrar/ocultar indicadores usados no Expert Advisor. Esta função é usada para controlar a visibilidade dos indicadores utilizados somente durante o teste.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

Parâmetros

hide

[in] Sinalizador para ocultar indicadores durante o teste. Especifique true, se você quiser ocultar os indicadores criados, caso contrário, false.

Valor de retorno

Não.

Observação

Por padrão, no gráfico de teste visual, são apresentados todos os indicadores que são criados no Expert Advisor testado. Além disso, esses indicadores são mostrados no gráfico que se abre automaticamente no final do teste. A função TesterHideIndicators() permite que o desenvolvedor especifique no código do EA a proibição da exibição dos indicadores utilizados.

Para proibir a exibição do indicador usado durante o teste do EA, é necessário, antes de criar seu identificador, chamar a função TesterHideIndicators() com o parâmetro false, dessa maneira todos os indicadores criados após isso serão marcados com o sinalizador de ocultar. Indicadores marcados com o sinalizador de ocultar não são exibidos nem durante o teste visual nem no gráfico que se abre automaticamente após a conclusão do teste.

Para novamente desativar o modo de ocultar os indicadores criados, basta chamar novamente a função TesterHideIndicators(), mas com o parâmetro true. No gráfico de teste, podem ser vistos apenas os indicadores que são criados diretamente a partir do EA testado. Esta regra se aplica apenas aos casos em que não há um modelo na pasta <catálogo_de_dados>MQL5\Profiles\Templates.

Se, na pasta <catálogo_de_dados>MQL5\Profiles\Templates, estiver o modelo especial <nome_do_expert>.tpl, serão exibidos apenas os indicadores desse modelo, durante o teste visual e no gráfico de teste. Neste caso, não serão exibidos os indicadores utilizados no EA testado. Mesmo se, no código do EA, fosse chamada a função TesterHideIndicators() com parâmetro true.

Se, na pasta <catálogo_de_dados>MQL5\Profiles\Templates, não se encontrar o modelo especial <nome_do_expert>.tpl, mas estiver o modelo tester.tpl, então, durante o teste visual e no gráfico de teste, serão exibidos os indicadores do modelo tester.tpl e os indicadores não exibidos devido ao uso da função TesterHideIndicators(). Se não estiver o modelo tester.tpl, em vez dele serão usados os indicadores do modelo default.tpl.

Se o testador de estratégias não encontrar nenhum modelo adequado (<nome_do_expert>.tpl, tester.tpl ou default.tpl), a função TesterHideIndicators() controlará completamente a exibição dos indicadores usados no EA.

Exemplo:

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- create MACD indicator

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating MACD indicator");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- create EMA indicator and add it to collection

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating EMA indicator");

return(false);

}

//--- succeed

return(true);

}

Veja também

IndicatorRelease