DeMarker Higher Time Frame MT5 r

Crypto_Forex 지표 HTF DeMarker for MT5.





- 이 지표는 기술 거래자가 진입 및 종료 지점을 찾는 데 사용하는 유용한 도구입니다. HTF는 - Higher Time Frame을 의미합니다.

- DeMarker 오실레이터 라인은 이전 최고가와 최저가에 대한 현재 가격 위치를 나타냅니다.

- DeMarker는 다른 오실레이터 중에서 가장 효율적인 정기적 발산 신호를 제공합니다.

- 매수 과다 영역은 DeMarker가 0.7 이상일 때이고 매도 과다 영역은 DeMarker가 0.3 미만일 때입니다.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림이 내장되어 있습니다.

- 이 지표는 가격 액션 항목이 있는 다중 시간 프레임 거래 시스템 또는 다른 지표와 함께 사용하기에 매우 좋습니다.

- HTF DeMarker 지표를 사용하면 더 높은 시간 프레임의 DeMarker를 현재 차트에 첨부할 수 있습니다 --> 이는 전문적인 거래 방식입니다.





이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.