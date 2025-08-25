Gamma Trend AI

Gamma-Trend 지표는 추세 방향과 잠재적인 반전 지점을 식별하는 데 사용되는 기술적 거래 도구입니다. 그 궁극적인 목표는 간단합니다: 진입과 청산 신호를 명확하게 식별하는 것입니다.

차트에서 Gamma-Trend 지표는 추세 방향에 따라 변하는 색깔 있는 선으로 나타납니다: 한 색깔은 상승 추세를 나타내고, 다른 색깔은 하락 추세를 보여줍니다. 가격 움직임을 따라가는 트레일링 레벨을 특징으로 하며, 포지션 관리를 위한 지속적인 가이드를 제공합니다. 이 지표에는 현재 신호 상태와 추세 정보를 한눈에 보여주는 편리한 패널이 포함되어 있습니다.

이런 단순함이 아마도 팬들이 이 지표를 신뢰하는 이유일 것입니다. 지표 신호가 강세로 바뀔 때 롱 포지션으로 진입하고, 지표 신호가 약세로 바뀔 때 숏으로 가면 됩니다. 지표의 신호는 파란색과 빨간색 화살표 형태로 나타납니다. 파란색 화살표는 언제 롱으로 진입할지를 알려주고, 빨간색 화살표는 언제 숏으로 진입할지를 알려줍니다. 하지만 대부분의 추세 지표와 마찬가지로 Gamma-Trend는 명확한 추세 시장에서 최고의 성과를 보이며, 횡보하거나 높은 변동성 시장에서는 거짓 신호를 생성할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.





GTS AI Assistant

GTS AI Assistant는 5개 이상의 AI 제공업체(DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral)를 기반으로 지능형 멀티타임프레임 외환 분석을 제공합니다. 21개 이상의 기술 지표로 5개 타임프레임에서 6개 통화쌍을 모니터링하세요. 대화 기록 보존, 실시간 시장 평가 및 포괄적인 기술 분석 기능으로 정보에 입각한 거래 결정을 지원합니다.





인디케이터를 구매하시는 모든 분께 다음이 제공됩니다:

맞춤형 ML 필터.

다양한 자산에 대한 인디케이터 구성 설정 파일.

이 트레이딩 전략을 빠르게 설치, 구성 및 사용을 시작할 수 있도록 돕는 단계별 비디오 매뉴얼.