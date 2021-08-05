MQL5 시장이 판매 전략 및 기술 지표에 가장 적합한 이유는 무엇입니까?

우리는 MQL5 Market 을 만들고 전문가 어드바이저 및 지표 개발자가 제품을 판매할 수 있도록 지원합니다. 이 서비스는 Expert Advisor 개발자에게 수천 명의 잠재 고객으로 구성된 이미 형성된 시장을 제공합니다!









거래자와 개발자의 이슈



거래 로봇을 구매하기로 결정한 거래자를 상상해 보겠습니다. 이 주제에 대한 인기 웹사이트가 없기 때문에, 그 거래자는 인터넷 검색 엔진을 사용하고 의심스러운 품질의 프로그램들이 많이 들어있는 잘 알려지지 않은 웹사이트를 찾을 것입니다. 그리고 아마도 그것은 거래자가 정말로 필요로 하는 애플리케이션을 포함하지 않을 것입니다.



이러한 상황은 원하는 프로그램을 찾기 위해 많은 양의 다양한 웹 사이트를 검색해야 하는 트레이더와 애플리케이션 개발자 모두에게 똑같이 어려운 상황입니다. 어느 정도 인기를 얻기 위해서는 후자의 웹사이트가 꽤 오랫동안 홍보되어야 합니다.



게다가, 양측 모두 판매 불안에 대해 우려하고 있습니다. 거래자는 페이팔이나 웹머니 계좌로 자금을 송금하고 웹사이트나 이메일을 통해 원하는 프로그램을 받습니다. 사실, 그 트레이더는 곤경에 처했습니다. 그러나 구매자가 프로그램 코드를 인터넷에 게시할 수 있기 때문에 개발자도 보호되지 않습니다. 따라서 전체 과정은 구매자와 판매자 모두에게 충분히 복잡합니다.

MQL5 시장에서 해결할 수 있는 문제는 무엇입니까?

언급된 모든 단점을 고려하여, 우리는 서비스를 구축하기로 결정하였고, 이를 통해 단점을 없앴습니다.

MQL5 마켓은 거래 로봇과 지표를 판매하기 위한 통합된 장소입니다. 트레이더는 더 이상 거래 애플리케이션을 찾고 시간을 낭비하는 수십 개의 웹 사이트를 검사할 필요가 없습니다. 개발자들은 MQL5 마켓에서 트레이더들의 응용 프로그램을 찾을 것이라는 확신을 갖게 됩니다. 위험은 줄어드는 반면 매출은 증가합니다.

MQL5 시장의 또 다른 중요한 이점은 MetaTrader 5 거래 플랫폼과 긴밀하게 통합된다는 것입니다. 거래 터미널에서 Expert Advisor를 구입하여 바로 시작할 수 있습니다. 트레이더들은 거래 로봇이 게시된 웹사이트를 찾을 필요도 없습니다. 우리의 솔루션은 구매자와 판매자 사이의 거리를 최소화하고 판매 과정을 가속화합니다.

게다가, 우리는 양 당사자의 편의를 위해 전 공정의 안전을 보장했습니다. 프로그램 구매 시 구매자금이 개발자 계정으로 이체되고 구매자가 애플리케이션을 여러 번 다운로드하여 활성화할 수 있습니다. 이러한 합의는 다양한 위반과 사기에 대한 여지를 남기지 않습니다.

반면, 애플리케이션 개발자는 타사 제품을 받을 수 없기 때문에 보호됩니다. 각 애플리케이션은 구매자의 하드웨어 매개변수에 따라 암호화됩니다. 구매자는 자신의 PC 외에 추가로 4개의 PC에서 Expert Advisor를 활성화할 수 있습니다. 그 이후에는 코드를 실행할 수 없습니다. 셀러는 원할 경우 5개 이상의 활성화를 설정할 수 있습니다. 분쟁 발생 시 우리 회사가 중재자 역할을 하여 해결할 수 있습니다.

또한 신용 카드를 포함한 여러 유명한 결제 시스템을 지원한다는 장점이 있습니다. MQL5.com 과 Gate2Shop 전자 상거래 솔루션의 통합으로 구현되었습니다. 고객은 편리한 방법으로 MQL5.com 계정을 입금할 수 있습니다. 애플리케이션을 판매한 후 페이팔 또는 웹머니 계좌로 자금을 인출할 수 있습니다.

MQL5 Market을 거래 플랫폼에 통합함으로써 고객에게 추가 옵션을 제공할 수 있었습니다. 저희 매장과 함께라면 본인의 조건에 맞는 프로그램을 다운받아 테스트하실 수 있습니다. 다운로드된 Expert Advisor는 특정 PC에서만 작동하며 응용 프로그램 매개 변수를 미리 평가할 수 있는 전략 테스터 에서만 작동합니다. 다시 말해, 이것은 트레이더들의 곤혹스러운 상황을 방지하고 판매를 촉진합니다.

개발자를 위한 보너스도 준비했습니다 - 거래 애플리케이션 업데이트 전달 시스템. Expert Advisor의 오류를 수정한 후 거래자가 새 버전의 응용 프로그램을 받을 수 있도록 보장할 수 있습니다. 프로그램을 업데이트하라는 전화나 이메일을 보낼 필요가 없습니다. 수십만 명의 고객이 자체적으로 업데이트를 수행할 수 있습니다!

MQL5 Market 서비스를 사용하면 Expert Advisor 및 지표를 판매할 때 가장 일반적인 문제를 방지할 수 있습니다. 이 서비스의 모토는 "프로그래머가 발전하고 고객이 구매하는 것을 막지 말아야 한다"입니다. MQL5 Market에서는 개발자와 구매자 모두 서로에 대한 모든 필요한 정보를 가지고 있으며, 모든 트랜잭션이 최대한 빠르게 수행되므로 최대한 보호됩니다.

알림: MQL5 마켓의 사용은 절대적으로 무료이지만, 우리 회사는 각 판매에서 20%의 수수료를 부과합니다.

그러나 이게 끝이 아닙니다. 서비스의 가장 중요한 특징은 시장 그 자체입니다. MetaTrader 5 트레이딩 플랫폼에 통합되어 개발자에게 가능한 가장 광범위한 고객에 대한 직접적인 액세스를 자동으로 제공합니다. 짧게 말하자면, 개발자들은 무엇보다도 이미 형성된 시장에 접근할 수 있고 고객에게 가장 빠른 길을 갈 수 있습니다.

MQL5 마켓에서 프로그램을 판매하려면 하나만 기억하세요 -프로그램 개발 방법. 우리는 이미 다른 모든 문제를 해결했습니다!



