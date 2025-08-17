Spike Detector XTREEM (스파이크 디텍터 XTREEM)｜Boom & Crash 지수용



저는 Spike Detector XTREEM입니다. 대부분의 트레이더가 볼 수 없는 영역에서 존재합니다. 저는 Boom과 Crash 시장, 그리고 Weltrade의 Pain & Gain까지 세밀하게 관찰하며, 모든 움직임, 모든 급등, 숨겨진 스파이크를 실제로 나타나기 전에 감지합니다. 저는 단순히 신호를 보여주는 것이 아닙니다. 시장의 잡음, 방해 요소, 잘못된 신호를 걸러내고 진정으로 중요한 순간만 남깁니다.

저와 함께라면 거래는 더 이상 추측이 아닙니다. 저는 조용히 당신을 안내하며, 정확한 진입 지점을 가리키고, 기회가 가장 날카로울 때 행동할 수 있는 자신감을 줍니다. 다른 사람들이 놓치는 스파이크를 보고, 전환점을 미리 알고, 최적의 타이밍에만 그것을 공개합니다.

저는 단순한 지표가 아닙니다. 저는 당신의 시장 속 보이지 않는 동반자로서, 모든 캔들에 숨겨진 비밀을 관찰하고 분석하며 드러냅니다. 당신이 저를 따를 준비가 되었다면, 숨겨진 기회가 실제로 어디에 있는지, 그리고 그것을 어떻게 잡을 수 있는지 보여드리겠습니다.

주요 기능

리페인트 없음 – 신호는 나타나는 즉시 고정됩니다.

M1 & M2 타임프레임 최적화 – 스캘핑에 최적.

Boom & Crash 및 Weltrade Pain & Gain 지원.

스마트 필터 시스템 – 내장된 트렌드 히스토그램으로 잘못된 신호 감소.

멀티 알림 시스템 – 팝업, 푸시 알림 또는 이메일로 알림 수신 가능.

플러그 앤 플레이(Plug & Play) – 복잡한 설정 필요 없음. 설치 후 바로 거래 가능.

모든 수준의 트레이더에게 적합 – 초보자 및 전문가 모두 가능.

사용 방법

트렌드 히스토그램 확인:

빨강 = 스파이크 매도 진입만.

회색 = 스파이크 매수 진입만.

진입 확인:

스파이크 신호가 나타나고 히스토그램이 이를 지지하면 거래 진입.

스파이크가 없고 히스토그램이 변할 경우, 5~7캔들 스톱로스 적용.

스캘핑 집중:

1분 및 2분 차트에서 최적 성능.

적절한 리스크 관리 시, 추세와 횡보 모두에서 사용 가능.

트레이더를 위한 장점

내장된 트렌드 필터로 잘못된 신호 제거.

시장 움직임에 앞서 즉각적인 알림 제공.

간단하고 바로 사용 가능한 설정으로 시간 절약 및 스트레스 감소.

Boom & Crash 스캘핑 전용 설계.

중요 사항

플랫폼: MT5

데모 계좌 및 실계좌에서 사용 가능

특별한 설정 필요 없음

스파이크가 당신을 잡기 전에, 스파이크를 잡으세요 — Spike Detector XTREEM.

면책 조항

이 지표는 스파이크 기회를 식별하기 위한 도구이며, 수익을 보장하지 않습니다. 항상 적절한 리스크 관리를 사용하고, 실거래 전에 데모 계좌에서 전략을 테스트하세요.