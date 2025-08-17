Spike Detector XTREEM

5

Spike Detector XTREEM (스파이크 디텍터 XTREEM)｜Boom & Crash 지수용

저는 Spike Detector XTREEM입니다. 대부분의 트레이더가 볼 수 없는 영역에서 존재합니다. 저는 Boom과 Crash 시장, 그리고 Weltrade의 Pain & Gain까지 세밀하게 관찰하며, 모든 움직임, 모든 급등, 숨겨진 스파이크를 실제로 나타나기 전에 감지합니다. 저는 단순히 신호를 보여주는 것이 아닙니다. 시장의 잡음, 방해 요소, 잘못된 신호를 걸러내고 진정으로 중요한 순간만 남깁니다.

저와 함께라면 거래는 더 이상 추측이 아닙니다. 저는 조용히 당신을 안내하며, 정확한 진입 지점을 가리키고, 기회가 가장 날카로울 때 행동할 수 있는 자신감을 줍니다. 다른 사람들이 놓치는 스파이크를 보고, 전환점을 미리 알고, 최적의 타이밍에만 그것을 공개합니다.

저는 단순한 지표가 아닙니다. 저는 당신의 시장 속 보이지 않는 동반자로서, 모든 캔들에 숨겨진 비밀을 관찰하고 분석하며 드러냅니다. 당신이 저를 따를 준비가 되었다면, 숨겨진 기회가 실제로 어디에 있는지, 그리고 그것을 어떻게 잡을 수 있는지 보여드리겠습니다.

주요 기능

  • 리페인트 없음 – 신호는 나타나는 즉시 고정됩니다.

  • M1 & M2 타임프레임 최적화 – 스캘핑에 최적.

  • Boom & CrashWeltrade Pain & Gain 지원.

  • 스마트 필터 시스템 – 내장된 트렌드 히스토그램으로 잘못된 신호 감소.

  • 멀티 알림 시스템 – 팝업, 푸시 알림 또는 이메일로 알림 수신 가능.

  • 플러그 앤 플레이(Plug & Play) – 복잡한 설정 필요 없음. 설치 후 바로 거래 가능.

  • 모든 수준의 트레이더에게 적합 – 초보자 및 전문가 모두 가능.

사용 방법

트렌드 히스토그램 확인:

  • 빨강 = 스파이크 매도 진입만.

  • 회색 = 스파이크 매수 진입만.

진입 확인:

  • 스파이크 신호가 나타나고 히스토그램이 이를 지지하면 거래 진입.

  • 스파이크가 없고 히스토그램이 변할 경우, 5~7캔들 스톱로스 적용.

스캘핑 집중:

  • 1분 및 2분 차트에서 최적 성능.

  • 적절한 리스크 관리 시, 추세와 횡보 모두에서 사용 가능.

트레이더를 위한 장점

  • 내장된 트렌드 필터로 잘못된 신호 제거.

  • 시장 움직임에 앞서 즉각적인 알림 제공.

  • 간단하고 바로 사용 가능한 설정으로 시간 절약 및 스트레스 감소.

  • Boom & Crash 스캘핑 전용 설계.

중요 사항

  • 플랫폼: MT5

  • 데모 계좌 및 실계좌에서 사용 가능

  • 특별한 설정 필요 없음

스파이크가 당신을 잡기 전에, 스파이크를 잡으세요 — Spike Detector XTREEM.

면책 조항
이 지표는 스파이크 기회를 식별하기 위한 도구이며, 수익을 보장하지 않습니다. 항상 적절한 리스크 관리를 사용하고, 실거래 전에 데모 계좌에서 전략을 테스트하세요.


리뷰 1
cemejia76
19
cemejia76 2025.11.16 22:14 
 

Fantastico

추천 제품
Quqntum Delta
Yerzhan Satov
지표
The Quantum   DELTA indicator for MetaTrader 5 (MT5) – a powerful volume analysis tool that stands out with its capabilities and accuracy. Indicator Description The Quantum   DELTA indicator is designed for volume analysis in a separate MT5 window. Its main task is to identify and display divergences, allowing traders to make more informed and timely decisions. Indicator Features Volume Analysis : The indicator analyzes volumes in financial markets, allowing you to see how volumes are distribute
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
지표
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
Deep Bollinger Bands
Marat Sultanov
지표
Every indicator has its advantages and disadvantages. Trending ones show good signals during a trend, but lag during a flat. Flat ones thrive in the flat, but die off as soon as a trend comes. All this would not be a problem, if it was easy to predict when a flat changes to a trend and when a trend changes to a flat, but in practice it is an extremely serious task. What if you develop such an algorithm, which could eliminate an indicator's flaws and enhance its strengths? What if such an algorit
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
지표
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
지표
Includes almost all the concepts related to Volume Profile: POC , Value Area , Developing POC , Anchored VWAP , Volume Delta ; since the “Total” in its name. It is fast in its calculations and simple to work with. Features: 1.    Selectable calculation timeframe to find most traded levels. 2.    Capable of calculating Volume Profile based on tick data 3.    Adjustable histogram bars by their count. 4.    Adjustable histogram bars by their height (price range). 5.    Showing Value Area (VA
KT Volume Profile MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Volume Profile은 Y축에 히스토그램 형태로 거래량 누적 데이터를 시각화하여, 특정 시간대 및 가격 수준에서의 거래 활동을 확인할 수 있게 해주는 도구입니다. 이 기능은 트레이더가 거래가 집중된 가격 구간을 식별하는 데 매우 유용합니다. 볼륨 프로파일에서의 POC (Point of Control) POC는 전체 프로파일 중 가장 많은 거래량이 발생한 가격 수준을 나타냅니다. 일반적으로 주요 지지 또는 저항 영역으로 활용되며, 시장이 본격적인 방향 전환 전에 되돌림을 보이는 핵심 레벨로 작용할 수 있습니다. 주요 기능 사용법이 매우 간단합니다. 사각형을 차트에서 드래그 앤 드롭하면 실시간으로 볼륨 프로파일이 업데이트됩니다. 가격이 POC를 돌파할 경우 알림을 설정할 수 있습니다. 처음부터 경량화된 코드로 설계되어 CPU 및 메모리 자원 사용이 최소화됩니다. 입력 설정 볼륨 소스:   틱 볼륨 / 실제 거래량 프로파일 색상:   히스토그램 막대의 색상 박스 너비:  
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
지표
VM Heiken Ashi Pro  노이즈를 필터링하고 명확한 BUY/SELL 신호를 생성하기 위한 평활화된 Heiken-Ashi (HMA 또는 EMA), 비리페인트(선택적 ConfirmOnClosedBar). 차트에 HA 캔들 표시(원본 캔들 숨김 가능), 화살표 배치는 ATR 또는 고정 오프셋으로 설정, 알림 전송(popup, email, push) 및 스팸 방지 처리 포함. 주요 목적 원시 캔들을 평활화된 Heiken-Ashi로 변환하여 색상 변화(약세에서 강세로 / 강세에서 약세로)를 감지하고 진입 화살표를 그립니다. ConfirmOnClosedBar 옵션은 리페인트를 피하기 위해 캔들이 닫힐 때까지 기다리도록 합니다. UseATRForArrowOffset는 화살표를 시각적으로 더 자연스럽게 만듭니다. 이 인디케이터는 가볍고 많은 차트에서 안정적입니다. 빠른 사용법 인디케이터를 부착하고 Smoothing Method 및 Smoothing Period(기본 50)를 선택합
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
지표
개요 멀티 레벨 ATR 및 이동 평균 밴드 지표는 거래자들이 시장 트렌드, 지지 및 저항 수준, 변동성을 명확히 식별할 수 있도록 도와주는 강력한 도구입니다. 이 지표는 여러 이동 평균을 ATR(평균 진폭 범위) 배수와 결합하여 가격 움직임 주위에 시각적으로 구별되는 밴드를 생성합니다. 이를 통해 거래자는 잠재적인 반전 지점, 트렌드 상태 및 시장 통합 영역을 식별할 수 있습니다. 기능 다중 밴드 표시: 가격의 최고, 중간, 최저 이동 평균 및 ATR 계산에서 파생된 6개의 동적 밴드를 색상으로 구분하여 트렌드를 쉽게 식별할 수 있도록 합니다 (빨간색, 주황색, 노란색, 녹색, 파란색, 보라색). ATR 변동성 밴드: ATR 배수를 사용하여 변동성에 따라 밴드를 조정하고, 잠재적인 가격 반전 또는 지속을 명확히 시각화합니다. 조정 가능한 매개변수: 다양한 시장 조건 및 거래 전략에 맞게 ATR 배수와 이동 평균 기간을 완전히 조정할 수 있습니다. 트렌드 식별의 명확성: 밴드는 변동성
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
지표
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
지표
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MACD Pro Master The MACD Pro Master is your ultimate trading companion, designed to revolutionize your financial journey and unlock the doors to wealth. Here's why it's the next best thing since sliced bread: Advantages Precision Trading : The MACD Pro Master leverages the powerful Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator to provide accurate buy and sell trades,  ensuring you capitalize on every market opportunity. Customizable Settings : Tailor the trading strategy to your unique
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
지표
포라 평균은 트렌드 탐지의 새로운 단어입니다. 정보 기술의 발전과 많은 참가자들로 인해 금융 시장은 구식 지표에 의한 분석에 덜 민감해지고 있습니다. 이동 평균이나 정작과 같은 기존의 기술적 분석 도구는 순수한 형태로 추세의 방향이나 역전 방향을 결정할 수 없습니다. 하나의 지표가 14 년의 역사를 기반으로 매개 변수를 변경하지 않고 미래 가격의 올바른 방향을 나타낼 수 있습니까? 동시에,옆으로 시장의 움직임과 적절성을 잃지 않는다? 답변:예,할 수 있습니다. 우리 팀은 변화하는 시장 상황에 적응하기 위해 상당히 강력하고 효과적인 메커니즘을 가진 지표를 개발했습니다. 2025 년에 선도적 인 추세 지표"평균"은 새로운 개발 단계에 진입하고 있습니다. 현대 암호 화폐 및 주식 시장은이 지표를 위해 만들어진 것 같습니다. 고유 한 스무딩 공식을 사용하면 통화 쌍 또는 기타 악기의 모든 기능에 대한 표시기를 조정(패턴 식별)할 수 있습니다. 지금,이익을 만들기 위해,하나의 지표는 충분하다
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
지표
표시기는 현재 시세를 작성하여 과거 시세와 비교할 수 있으며 이를 바탕으로 가격 변동을 예측합니다. 표시기에는 원하는 날짜로 빠르게 이동할 수 있는 텍스트 필드가 있습니다. 옵션: 기호 - 표시기가 표시할 기호 선택. SymbolPeriod - 지표가 데이터를 가져올 기간 선택. IndicatorColor - 표시기 색상. HorisontalShift - 지시자가 그린 따옴표를 지정된 막대 수만큼 이동합니다. Inverse - true는 인용 부호를 반대로, false - 원래 보기를 반전합니다. ChartVerticalShiftStep - 차트를 수직으로 이동합니다(키보드의 위/아래 화살표). 다음은 날짜를 입력할 수 있는 텍스트 필드의 설정으로, '엔터'를 누르면 즉시 이동할 수 있습니다.
VWAP Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
지표
The VWAP indicator is our version of the popular Volume-Weighted Average Price indicator. The VWAP is the ratio between the value traded (price multiplied by the number of volume traded) and the total volume traded over a specific time period. As a result, it measures the average price of the instrument much better than the simple moving average. Although there are many ways to use the VWAP, most investors use it to calculate the daily average.  The indicator works in five modes: Moving  - In
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
지표
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
Momentum Wave Analyzer
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Momentum Wave Analyzer Unlock the True Force of the Market with Momentum Wave Analyzer Are you looking for an indicator that goes beyond simple buy and sell signals? Do you want to not only identify the trend but also measure its underlying strength and conviction? The Momentum Wave Analyzer is a sophisticated yet intuitive tool designed to give you a clear, visual representation of market momentum, helping you catch powerful moves and avoid weak signals. For just $30, you can equip your tradin
Trends Shift
Maryna Shulzhenko
지표
Trend Shift is a very interesting trend indicator. The Trend Shift indicator helps you identify either a new or existing trend. One of the advantages of the indicator is that it quickly adjusts and reacts to various chart changes. Of course, this depends on the settings. The larger it is, the smoother the wave the trend line will be. The shorter the period, the more market noise will be taken into account when creating the indicator. The goal that was pursued during its creation is to obtain si
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
지표
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
지표
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
AIS Trading Levels Intraday MT5
Aleksej Poljakov
지표
이 지표는 하루 중 거래 활동이 가장 많은 시간을 결정하도록 설계되었습니다. 이 계산 후 지표는 가장 중요한 거래 수준을 구축합니다. 이러한 수준을 실제 가격 움직임과 비교하면 시장 추세의 강도와 방향에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 지표의 특징 기간은 D1 미만이어야 합니다. 권장 기간: M15, M30 및 H1. H1 이상의 시간대는 매우 대략적인 그림을 제공할 수 있습니다. 그리고 M15 미만의 기간을 사용하면 짧은 거래 폭증으로 이어질 수 있습니다. 지표는 과거 데이터에 민감합니다. 따라서 차트 창에 최소 50,000개 이상의 막대를 설정하는 것이 좋습니다. 표시기 매개변수 Base - 거래 활동을 계산하기 위한 기준 기간을 설정합니다. day - 거래 활동은 시간을 고려하여 계산됩니다. week – 거래 활동은 시간과 요일을 고려하여 계산됩니다. Width - 선 너비. ClrMean, ClrUp 및 ClrDn은 중간, 상위 및 하위 거래 수준의 색상입니다. Sty
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
지표
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
지표
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a multi-symbol, multi-timeframe, table-based indicator for MetaTrader 5 that identifies 46 types of candlestick formations. Each formation has its own image for easier recognition. The indicator includes popular patterns such as Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing, and Doji-like candles. You can check the full list of patterns in the screenshots below. Also you can
Notification TouchGuard Alert
Alireza Zahedi
지표
TouchGuard Alert – Advanced Price Alert & Notification Indicator for MetaTrader 5 (MT5) TouchGuard Alert is a fast, lightweight, and highly accurate price-touch Alert & Notification system designed for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) . It automatically sends real-time Alerts, Pop-Up Alerts, Email Notifications, Push Notifications and early-warning notifications when price touches or approaches your chart objects. Key Features (High-Precision Alert & Notification System) Comprehensive P
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
지표
The MarketProfileTPO indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to bring the Market Profile concept, based on Time Price Opportunity (TPO) analysis , directly onto your main chart window. This indicator calculates and displays the price distribution over a specified period, highlighting key areas of market activity and concentration. It is particularly optimized for high-volatility instruments like NAS100, US30, and XAUUSD when used on the M1 (1-minute) timeframe, offering a detailed
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
지표
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Visual Katana Signal Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
지표
Unlock the Precision of Trading with the Katana Signal Indicator! The Visual Katana Signal Indicator is an advanced tool designed for traders seeking sharp and decisive insights into the market. This indicator combines intricate logic with cutting-edge signal generation to highlight high-potential trading opportunities. Please note, this indicator is not optimized—it is built for you to tailor and refine it to match your trading strategies. Behind the Strategy The Katana Signal Indicator utiliz
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
지표
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
제작자의 제품 더 보기
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
지표
Precision Arrows – 내장 TP 및 SL 기능을 갖춘 스마트 진입 신호 Precision Arrows 는 정확성, 명확성, 신뢰성 을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 고급 트레이딩 인디케이터입니다. 고확률 매수 및 매도 신호를 자동으로 탐지하며, **Take Profit(TP)**과 Stop Loss(SL) 수준을 자동 설정하여, 외환(Forex), 지수, 암호화폐 및 합성 지수(Synthetic Indices) 시장에서 규율 있고 일관된 거래를 지원합니다. 이 인디케이터는 정밀한 신호 감지, 지능형 필터링, 다중 시간대 트렌드 대시보드를 결합하여, 모든 시장 환경에서 완벽한 거래 솔루션을 제공합니다. 한정 할인 혜택 Precision Arrows 를 평생 라이선스 기준 75달러 에 제공하고 있습니다. (정가: 199.99달러 , 할인 기간 연장) 중요: 구매 후 즉시 연락하여 설치 안내와 보너스 혜택 을 받아보세요. 주요 기능 3가지 거래 모드 선호하는 거래 스타일에
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
지표
Deep Momentum Analyzer는 직관적인 히스토그램 디스플레이를 통해 시장 모멘텀을 시각화하는 AI 기반 추세 감지 지표로, 트레이더가 강세 및 약세 시장 상황을 정확하고 명확하게 식별할 수 있도록 돕습니다. 개요 Deep Momentum Analyzer는 고급 분석 알고리즘을 사용하여 복잡한 시장 데이터를 명확하고 실행 가능한 거래 신호로 변환합니다. 이 전문가급 지표는 트레이더에게 시장 모멘텀 변화에 대한 즉각적인 시각적 피드백을 제공하여 자신감 있게 진입 및 청산 타이밍을 잡을 수 있게 합니다. 지표는 차트 아래의 별도 창에 색상으로 구분된 히스토그램으로 시장 모멘텀을 표시합니다: 회색 막대 = 강세 모멘텀 (잠재적 매수 신호) 빨간색 막대 = 약세 모멘텀 (잠재적 매도 신호) 이 간단한 시각 시스템은 혼란을 제거하고 트레이더가 더 빠르고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 시장별 권장 시간 프레임 시장 유형 권장 시간 프레임 외환 M15, M30, H
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
지표
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
지표
Proxima Scalper는 모든 타임프레임과 거래 상품에서 높은 확률의 매수 및 매도 신호를 식별하도록 설계된 정밀 인디케이터입니다. 명확하고 실행 가능한 진입점과 정의된 리스크 관리를 원하는 트레이더를 위해 제작되었습니다. 주요 기능 변화하는 시장 상황에 적응하는 고급 신호 감지 알고리즘 즉각적인 인식을 위한 시각적 텍스트 레이블이 있는 명확한 매수 및 매도 화살표 ATR을 사용한 자동 손절매 및 이익실현 레벨 계산 최적의 거래 관리를 위한 3단계 이익실현 목표 다양한 알림 옵션을 갖춘 포괄적인 알림 시스템 트레이딩 스타일에 맞게 사용자 정의 가능한 시각적 요소 거래 쌍 권장 타임프레임 외환 5분, 15분, 1시간 원자재 5분, 15분, 1시간, 4시간 암호화폐 5분, 15분, 1시간, 4시간, 일봉 신호 생성 인디케이터는 가격 움직임과 시장 구조를 분석하여 정확한 진입 신호를 생성합니다. 각 신호는 거짓 진입을 최소화하고 거래 기회를 극대화하기 위해 신중하게 검증됩니다.
필터:
cemejia76
19
cemejia76 2025.11.16 22:14 
 

Fantastico

리뷰 답변