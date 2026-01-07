인도 도매 물가 지수 y/y (India Wholesale Price Index y/y)
|중간
|-0.32%
|-0.87%
|
-1.21%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
도매물가지수(WPI) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 보고된 달의 상품과 서비스에 대한 도매물가 변동을 반영합니다. 그 지수는 인플레이션을 측정하기 위해 매달 계산됩니다.
현재 소비자 바스켓에는 697개의 상품과 서비스가 포함되어 있습니다. 바스켓에는 기본 물품(식품, 광물, 원유 및 천연가스), 연료 및 전력(석탄, 광물 오일, 에너지), 제조 제품 등 세 가지 그룹이 있습니다. 인도 경제에 대한 중요성을 반영하여 이 그룹들에게 다른 가중치가 부여됩니다. 각각 22.62, 13.15 그리고 64.23입니다.
이 지수는 도매 구매자들이 거래하는 동안 지불하는 실제 가격을 다룹니다. 소스 데이터는 공기업과 민간기업뿐 아니라 각 부처 등 다양한 리소스에서 수집 구성요소는 현재 2011-2012로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.
도매가격의 변화가 최종 소비자가 받는 소매가격의 변화를 이끌기 때문에 이 지수는 소비자 물가상승률을 나타내는 선도적인 지표로 간주됩니다. 또한, 다양한 기관은 도매가격 변동 정보를 지수화 및 지급 개정에 활용할 수 있습니다. 지수 상승은 소매가격과 소비지출의 단기적인 증가를 나타내며 이는 인도 루피화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"인도 도매 물가 지수 y/y (India Wholesale Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
