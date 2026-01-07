캘린더섹션

경제 달력

국가

인도 도매 물가 지수 y/y (India Wholesale Price Index y/y)

국가:
인도
INR, 인도 루피
소스:
경제보좌관실 (Office of the Economic Adviser)
분야:
가격
중간 -0.32% -0.87%
-1.21%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

도매물가지수(WPI) y/y는 1년 전 같은 달에 비해 보고된 달의 상품과 서비스에 대한 도매물가 변동을 반영합니다. 그 지수는 인플레이션을 측정하기 위해 매달 계산됩니다.

현재 소비자 바스켓에는 697개의 상품과 서비스가 포함되어 있습니다. 바스켓에는 기본 물품(식품, 광물, 원유 및 천연가스), 연료 및 전력(석탄, 광물 오일, 에너지), 제조 제품 등 세 가지 그룹이 있습니다. 인도 경제에 대한 중요성을 반영하여 이 그룹들에게 다른 가중치가 부여됩니다. 각각 22.62, 13.15 그리고 64.23입니다.

이 지수는 도매 구매자들이 거래하는 동안 지불하는 실제 가격을 다룹니다. 소스 데이터는 공기업과 민간기업뿐 아니라 각 부처 등 다양한 리소스에서 수집 구성요소는 현재 2011-2012로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.

도매가격의 변화가 최종 소비자가 받는 소매가격의 변화를 이끌기 때문에 이 지수는 소비자 물가상승률을 나타내는 선도적인 지표로 간주됩니다. 또한, 다양한 기관은 도매가격 변동 정보를 지수화 및 지급 개정에 활용할 수 있습니다. 지수 상승은 소매가격과 소비지출의 단기적인 증가를 나타내며 이는 인도 루피화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"인도 도매 물가 지수 y/y (India Wholesale Price Index y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-0.32%
-0.87%
-1.21%
10월 2025
-1.21%
0.17%
0.13%
9월 2025
0.13%
0.27%
0.52%
8월 2025
0.52%
-0.15%
-0.58%
7월 2025
-0.58%
0.09%
0.39%
5월 2025
0.39%
0.38%
0.85%
4월 2025
0.85%
1.79%
2.05%
3월 2025
2.05%
2.78%
2.38%
2월 2025
2.38%
2.52%
2.31%
1월 2025
2.31%
1.85%
2.37%
12월 2024
2.37%
0.96%
1.89%
11월 2024
1.89%
2.76%
2.36%
10월 2024
2.36%
2.41%
1.84%
9월 2024
1.84%
1.82%
1.31%
8월 2024
1.31%
1.39%
2.04%
7월 2024
2.04%
2.20%
3.36%
6월 2024
3.36%
4.41%
2.61%
5월 2024
2.61%
0.46%
1.26%
4월 2024
1.26%
1.54%
0.53%
3월 2024
0.53%
-0.22%
0.20%
2월 2024
0.20%
0.76%
0.27%
1월 2024
0.27%
1.86%
0.73%
12월 2023
0.73%
0.81%
0.26%
11월 2023
0.26%
-0.68%
-0.52%
10월 2023
-0.52%
-0.27%
-0.26%
9월 2023
-0.26%
-0.94%
-0.52%
8월 2023
-0.52%
0.17%
-1.36%
7월 2023
-1.36%
-3.48%
-4.12%
6월 2023
-4.12%
-4.31%
-3.48%
5월 2023
-3.48%
-3.57%
-0.92%
4월 2023
-0.92%
-1.31%
1.34%
3월 2023
1.34%
2.67%
3.85%
2월 2023
3.85%
3.99%
4.73%
1월 2023
4.73%
4.95%
4.95%
12월 2022
4.95%
4.62%
5.85%
11월 2022
5.85%
7.00%
8.39%
10월 2022
8.39%
9.01%
10.70%
9월 2022
10.70%
10.11%
12.41%
8월 2022
12.41%
11.40%
13.93%
7월 2022
13.93%
12.48%
15.18%
6월 2022
15.18%
16.46%
15.88%
5월 2022
15.88%
16.71%
15.08%
4월 2022
15.08%
15.41%
14.55%
3월 2022
14.55%
12.14%
13.11%
2월 2022
13.11%
12.27%
12.96%
1월 2022
12.96%
11.89%
13.56%
12월 2021
13.56%
12.83%
14.23%
11월 2021
14.23%
12.83%
12.54%
10월 2021
12.54%
12.68%
10.66%
9월 2021
10.66%
13.69%
11.39%
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드