인도의 상품 무역수지는 해외 파트너와의 무역 흐름을 반영합니다. 상품 무역수지는 기준기간 동안의 수출상품과 수입상품의 차이로 계산됩니다. 경제학자들은 국가간 무역 흐름의 구조와 강도를 평가하기 위해 이 지표를 사용합니다. 그것은 또한 경제 발전의 중요한 지표로 여겨지고 있습니다.

수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 국가가 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품을 생산한다는 것을 보여줍니다.

인도의 최대 교역국은 미국, EU, 중국입니다. 1990년대 이후, 인도는 무역 적자가 증가 추세에 따라 전반적인 무역 적자를 기록했습니다.

루피 시세에 대한 인도 수입의 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 다른 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 인도에서는 적자폭을 낮추는 것이 유리하다고 볼 수 있기 때문에 지수 성장이 INR 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다. 반대로, 적자 증가는 국가 통화 시세를 하락시킬 수 있습니다.

