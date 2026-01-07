인도의 적립금 변동 지표는 매년 외화 표시로 표시된 RBI 관리 펀드의 변화를 반영합니다. 그 변화는 절대적인 조건, 미국 달러로 측정됩니다. 그 은행은 또한 환율 변동을 고려하여 명목상의 변경을 공표합니다. 전체 리포트에는 변경 사항이 연결된 소스에 대한 데이터도 포함됩니다.

인도준비은행은 이러한 자산을 통화정책 조치, 대외채무의 자금조달, 통화금리 및 기타 목적에 영향을 미치기 위한 자금개입에 사용합니다. 이것들은 금융 자산입니다.

인도 루피 시세에 대한 이 지표의 영향은 동반 요인에 따라 달라집니다. 보유금 적립에는 비용이 듭니다. 다만 외환보유액은 대외무역과 관련 지급에 중요합니다. 게다가, 그들은 인도 통화 시장의 질서 있는 발전에 기여합니다. 일반적으로 외환보유액 증가는 RBI의 구체적인 인플레이션 목표에 따라 루피를 지지하거나 압박하는 척도가 될 수 있습니다.

