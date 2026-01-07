인도 인프라 아웃풋 y/y (India Infrastructure Output y/y)
|낮음
|N/D
|0.6%
|
0.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
인프라 생산량 y/y는 석탄, 천연가스, 원유 생산, 철강, 에너지 생산 등을 포함하는 인도 경제의 8개 핵심 인프라 부문의 성장 지표입니다. 이 부문은 2011-2012년 기본 분류에 따라 국가 전체 산업 생산의 약 40%를 차지합니다.
생산량 데이터는 각 섹터에 대해 개별적으로 계산되므로 이는 복합 지표입니다. 관련 수치는 6개 부처가 제공합니다. 지수를 계산하기 위해, 가중치는 2011-2012의 기본 분류에 따라 각 부문에 할당됩니다. 최종 값은 가중되는 구조로 라스페이어스 공식을 사용하여 계산됩니다.
이 지표는 전년도 같은 달에 비해 보고된 달의 출력 변화를 반영합니다. 데이터는 참조 다음 달의 마지막 날에 지연과 함께 게시됩니다.
이 지표는 전체 인프라 산업의 현황과 국가 경제 발전을 반영합니다. 예상보다 높은 지표 판독값은 인도 루피 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"인도 인프라 아웃풋 y/y (India Infrastructure Output y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
