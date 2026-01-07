캘린더섹션

경제 달력

국가

인도 인프라 아웃풋 y/y (India Infrastructure Output y/y)

국가:
인도
INR, 인도 루피
소스:
경제보좌관실 (Office of the Economic Adviser)
분야:
비즈니스
낮음 N/D 0.6%
0.0%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

인프라 생산량 y/y는 석탄, 천연가스, 원유 생산, 철강, 에너지 생산 등을 포함하는 인도 경제의 8개 핵심 인프라 부문의 성장 지표입니다. 이 부문은 2011-2012년 기본 분류에 따라 국가 전체 산업 생산의 약 40%를 차지합니다.

생산량 데이터는 각 섹터에 대해 개별적으로 계산되므로 이는 복합 지표입니다. 관련 수치는 6개 부처가 제공합니다. 지수를 계산하기 위해, 가중치는 2011-2012의 기본 분류에 따라 각 부문에 할당됩니다. 최종 값은 가중되는 구조로 라스페이어스 공식을 사용하여 계산됩니다.

이 지표는 전년도 같은 달에 비해 보고된 달의 출력 변화를 반영합니다. 데이터는 참조 다음 달의 마지막 날에 지연과 함께 게시됩니다.

이 지표는 전체 인프라 산업의 현황과 국가 경제 발전을 반영합니다. 예상보다 높은 지표 판독값은 인도 루피 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"인도 인프라 아웃풋 y/y (India Infrastructure Output y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
0.6%
0.0%
10월 2025
0.0%
3.0%
3.3%
9월 2025
3.0%
4.4%
6.5%
8월 2025
6.3%
4.4%
3.7%
7월 2025
2.0%
4.0%
2.2%
6월 2025
1.7%
2.3%
1.2%
5월 2025
0.7%
1.8%
1.0%
4월 2025
0.5%
2.0%
4.6%
3월 2025
3.8%
2.6%
3.4%
2월 2025
2.9%
4.6%
5.1%
1월 2025
4.6%
5.1%
4.8%
12월 2024
4.0%
5.8%
4.4%
11월 2024
4.3%
4.0%
3.7%
10월 2024
3.1%
1.8%
2.4%
9월 2024
2.0%
-1.0%
-1.6%
8월 2024
-1.8%
4.8%
6.1%
7월 2024
6.1%
2.7%
5.1%
6월 2024
4.0%
3.3%
6.4%
5월 2024
6.3%
5.9%
6.7%
4월 2024
6.2%
7.7%
6.0%
3월 2024
5.2%
7.1%
7.1%
2월 2024
6.7%
1.8%
4.1%
1월 2024
3.6%
4.5%
4.9%
12월 2023
3.8%
6.9%
7.9%
11월 2023
7.8%
8.0%
12.0%
10월 2023
12.1%
6.7%
9.2%
9월 2023
8.1%
6.6%
12.5%
8월 2023
12.1%
5.0%
8.4%
7월 2023
8.0%
4.2%
8.3%
6월 2023
8.2%
4.2%
5.0%
5월 2023
4.3%
4.6%
4.3%
4월 2023
3.5%
4.5%
3.6%
3월 2023
3.6%
4.6%
7.2%
2월 2023
6.0%
4.6%
8.9%
1월 2023
7.8%
4.9%
7.0%
12월 2022
7.4%
5.8%
5.7%
11월 2022
5.4%
6.9%
0.9%
10월 2022
0.1%
7.7%
7.8%
9월 2022
7.9%
7.6%
4.1%
8월 2022
3.3%
7.5%
4.5%
7월 2022
4.5%
6.7%
13.2%
6월 2022
12.7%
5.1%
19.3%
5월 2022
18.1%
4.0%
9.3%
4월 2022
8.4%
4.1%
4.9%
3월 2022
4.3%
4.5%
6.0%
2월 2022
5.8%
5.5%
4.0%
1월 2022
3.7%
6.9%
4.1%
12월 2021
3.8%
8.8%
3.1%
11월 2021
3.1%
11.4%
8.4%
10월 2021
7.5%
14.4%
4.5%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드