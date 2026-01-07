도매물가지수(WPI) 연료에너지 y/y는 당해 달의 특정 상품군 도매가격 변동을 전년도 같은 달에 비해 반영합니다. 통계는 석탄, 광물유, 전기의 가격을 반영합니다. 기준 연도의 판매량은 수치(= 지수 가중치)를 측정하는 역할을 합니다.

이 자료는 석유 천연가스부와 주요 정유회사 및 49개 인도 발전소가 제공하고 있습니다. 지수는 현재 2011-2012로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.

이 지수는 거래 중에 구매자가 지불하는 실제 유상 가격(상장되지 않음, 기본 또는 평균 가격)을 반영합니다. 인도 경제를 위한 제품의 중요성을 반영하여 지수 구성요소에 다른 가중치가 부여됩니다. 구성요소의 구성과 가중치는 실제 소비 구조를 반영하기 위해 수시로 검토됩니다.

이 지수는 연료와 에너지의 도매가격의 변화가 최종 소비자가 받는 소매가격의 변동을 초래하고 생산원가에 영향을 미칠 수 있기 때문에 소비자 인플레이션의 선도적인 지표로 간주됩니다. 지수 가치 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 INR 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: