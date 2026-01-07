캘린더섹션

인도 도매 물가 지수 - 식품 y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)

국가:
인도
INR, 인도 루피
소스:
경제보좌관실 (Office of the Economic Adviser)
분야:
가격
낮음 -4.16% -14.11%
-8.31%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
도매물가지수(WPI) 식품 y/y는 보고된 달의 소비자 식품 바스켓의 도매가격 변동을 1년 전 같은 달에 비해 측정합니다. 이 지수는 식품 인플레이션을 측정하기 위해 매달 계산됩니다.

지수는 생산 섹션의 식품 그룹과 1차 상품 섹션의 해당 그룹의 누적 WPI 값에 기초하여 계산됩니다. 따라서 파생 지표입니다. 구성요소는 현재 2011-2012로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.

이 지수는 거래 중 도매 구매자가 지불한 실제 가격을 다룹니다. 소스 데이터는 공기업과 민간기업뿐 아니라 각 부처 등 다양한 리소스에서 수집 인도 경제를 위한 상품의 중요성을 반영하여 바스켓에서 상품에 다른 가중치가 부여됩니다. 바스켓 구성은 실제 소비 구조를 반영해 수시로 검토합니다.

이 지수는 식품 도매가격의 변화가 최종 소비자들이 받는 소매가격의 변화를 이끌기 때문에 소비자 물가상승률을 보여주는 선도적인 지표로 여겨집니다. 또한, 다양한 기관은 도매가격 변동 정보를 지수화 및 지급 개정에 활용할 수 있습니다. 지수 가치 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 INR 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"인도 도매 물가 지수 - 식품 y/y (India Wholesale Price Index - Food y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
-4.16%
-14.11%
-8.31%
10월 2025
-8.31%
-11.82%
-5.22%
9월 2025
-5.22%
0.53%
-3.06%
8월 2025
-3.06%
0.18%
-6.29%
7월 2025
-6.29%
-3.77%
-1.56%
5월 2025
-1.56%
-4.26%
-0.86%
4월 2025
-0.86%
1.99%
1.57%
3월 2025
1.57%
5.70%
3.38%
2월 2025
3.38%
6.63%
5.88%
1월 2025
5.88%
9.43%
8.47%
12월 2024
8.47%
5.48%
8.63%
11월 2024
8.63%
8.08%
13.54%
10월 2024
13.54%
6.44%
11.53%
9월 2024
11.53%
6.33%
3.11%
8월 2024
3.11%
6.12%
3.45%
7월 2024
3.45%
8.54%
10.87%
6월 2024
10.87%
8.36%
9.82%
5월 2024
9.82%
5.94%
7.74%
4월 2024
7.74%
6.01%
6.88%
3월 2024
6.88%
6.10%
6.95%
2월 2024
6.95%
6.16%
6.85%
1월 2024
6.85%
4.78%
9.38%
12월 2023
9.38%
4.72%
8.18%
11월 2023
8.18%
8.99%
2.53%
10월 2023
2.53%
10.32%
3.35%
9월 2023
3.35%
8.43%
10.60%
8월 2023
10.60%
20.21%
14.25%
7월 2023
14.25%
3.95%
1.32%
6월 2023
1.32%
-1.68%
1.51%
5월 2023
1.51%
-0.36%
3.54%
4월 2023
3.54%
-2.47%
2.32%
3월 2023
2.32%
3.65%
3.81%
2월 2023
3.81%
7.11%
2.38%
1월 2023
2.38%
-1.94%
-1.25%
12월 2022
-1.25%
-3.49%
1.07%
11월 2022
1.07%
3.77%
8.33%
10월 2022
8.33%
9.22%
11.03%
9월 2022
11.03%
11.64%
12.37%
8월 2022
12.37%
6.75%
10.77%
7월 2022
10.77%
17.74%
14.39%
6월 2022
14.39%
14.81%
12.34%
5월 2022
12.34%
8.10%
8.35%
4월 2022
8.35%
7.43%
8.06%
3월 2022
8.06%
4.52%
8.19%
2월 2022
8.19%
6.78%
10.33%
1월 2022
10.33%
11.19%
9.56%
12월 2021
9.56%
8.87%
4.88%
11월 2021
4.88%
0.87%
-1.69%
10월 2021
-1.69%
-4.71%
-4.69%
9월 2021
-4.69%
-3.94%
-1.29%
123
