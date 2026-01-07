도매물가지수(WPI) 식품 y/y는 보고된 달의 소비자 식품 바스켓의 도매가격 변동을 1년 전 같은 달에 비해 측정합니다. 이 지수는 식품 인플레이션을 측정하기 위해 매달 계산됩니다.

지수는 생산 섹션의 식품 그룹과 1차 상품 섹션의 해당 그룹의 누적 WPI 값에 기초하여 계산됩니다. 따라서 파생 지표입니다. 구성요소는 현재 2011-2012로 설정된 기준 기간을 기준으로 계산됩니다.

이 지수는 거래 중 도매 구매자가 지불한 실제 가격을 다룹니다. 소스 데이터는 공기업과 민간기업뿐 아니라 각 부처 등 다양한 리소스에서 수집 인도 경제를 위한 상품의 중요성을 반영하여 바스켓에서 상품에 다른 가중치가 부여됩니다. 바스켓 구성은 실제 소비 구조를 반영해 수시로 검토합니다.

이 지수는 식품 도매가격의 변화가 최종 소비자들이 받는 소매가격의 변화를 이끌기 때문에 소비자 물가상승률을 보여주는 선도적인 지표로 여겨집니다. 또한, 다양한 기관은 도매가격 변동 정보를 지수화 및 지급 개정에 활용할 수 있습니다. 지수 가치 상승은 소비자 지출의 증가를 나타내며, 이는 INR 환율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: