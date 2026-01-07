인도 수입품 (India Imports)
인도의 수입품은 수입품의 미국 달러 가치를 반영합니다. 수출가치의 달러 계산은 인도의 수출을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계의 정확한 평가를 제공 합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.
인도 수입품의 주요 품목은 원유, 금, 석탄, 기계, 전화 등 입니다. 대부분의 제품은 중국, 미국, 사우디아라비아, UAE, 이라크에서 수입됩니다. 최근 몇 년간 수입은 감소하는 경향이 있으며, 이는 정부의 정책 "Make In India"과 관련이 있습니다.
수출보다 더 많은 상품과 서비스를 수입하는 국가는 무역적자가 있습니다. 그러나 루피 시세에 대한 인도 수입의 영향은 모호하며, 경기 순환의 맥락과 생산 역학과 같은 기타 경제 지표에 따라 달라집니다. 예를 들어, 경기침체 상황에서, 국가들은 일자리를 창출하기 위해 더 많은 수출을 하기 시작합니다. 반대로 경제가 급성장하면 선진국들은 가격 경쟁을 보장하기 위해 수입품 개발을 선호합니다. 이에 따라 루피 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.
수입거래 구매자는 상품 대금을 지불하기 위해 외화를 구매해야 하기 때문에 수입 증가세가 인도 루피화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 예상보다 낮은 판독치는 INR 시세에서 긍정적으로 볼 수 있습니다.
