경상수지(Current Account)는 인도 수지의 일부로서, 주민과 비주민 간의 모든 경제 거래에 대한 체계화된 데이터입니다. 경상수지는 절대값 외에도 국내총생산(GDP) 대비 국가경쟁력 수준을 나타내는 퍼센트로도 표현됩니다.

경상수지는 1차 및 2차 수입뿐만 아니라 재화와 용역과 관련된 모든 거래를 반영합니다. 1차소득에는 투자수익(예: 이자 및 배당금)이 포함됩니다. 2차 소득은 어떤 조건에도 속하지 않는 거주자와 비거주자 사이의 경상 이전을 말합니다. 예를 들어, 이것들은 중앙 정부로부터의 현재의 이전이나 외국의 원조입니다.

경상수지 흑자는 자본계정에서 외부자산이 증가하는 형태로 순수 외부자산을 증가시키고 자본수출 증가로 이어집니다. 일부 경제학자들은 이것을 나약함의 표시로 해석하고, 다른 경제학자들은 그것의 강점으로 해석합니다. 경상수지 적자의 경우 정반대 입니다. 게다가, 오래 지속되는, 증가하는 외부 불균형은 재정 위기의 원인으로 여겨지고 있습니다.

그러나 일반적으로 기대치를 초과하는 값은 인도 루피에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: