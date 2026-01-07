경상수지(Current Account)는 인도 수지의 일부로서, 주민과 비주민 간의 모든 경제 거래에 대한 체계화된 데이터입니다.

인도의 경상수지는 순 무역수지(수출상품과 수입상품과 서비스의 차이), 순요소소득(이자, 배당 등), 순이체지급금(예: 외국인 기부금)의 합계로 계산됩니다. 이는 대차대조표 중 가장 포괄적이었던 대차대조표와 비교한 이번 대차대조표에는 자본수입과 자본수출의 현금흐름, 금·외환보유액 변동 등이 포함되지 않는다는 뜻입니다.

경상수지 흑자는 자본계정에서 외부자산이 증가하는 형태로 순수 외부자산을 증가시키고 자본수출 증가로 이어집니다. 일부 경제학자들은 이것을 나약함의 표시로 해석하고, 다른 경제학자들은 그것의 강점으로 해석합니다. 경상수지 적자의 경우 정반대 입니다. 게다가, 오래 지속되는, 증가하는 외부 불균형은 재정 위기의 원인으로 여겨지고 있습니다.

그러나 일반적으로 기대치를 초과하는 값은 인도 루피에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

