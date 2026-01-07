캘린더섹션

인도 외부채무 (India External Debt)

국가:
인도
INR, 인도 루피
소스:
인도준비은행 (Reserve Bank of India)
분야:
정부
낮음 N/D $​782.7 B
$​747.2 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
인도의 대외채무는 해외채권자에 대한 국가의 모든 부채의 총액을 반영합니다. 채무자들은 인도의 중앙 정부, 지방 정부, 기업, 시민이 될 수 있습니다. 채권단 중에는 민간 상업은행, 외국 정부, IMF와 같은 국제 금융 기관도 포함되어 있습니다.

인도의 대외 부채에 대한 정보는 분기별로 발행되며, 시차는 1/4입니다. 1/4분기의 통계는 인도준비은행이 발행하고, 최소 2/4분기의 자료는 재무부가 제공 게다가, 정부는 매년 국가의 대외 부채에 대한 상세한 통계 분석을 발표합니다.

통계 자료에는 장기 및 단기 의무가 모두 포함됩니다. 또한, 상세한 데이터는 다자, 양자, IMF 부채, 수출 신용, 상업 차입, 비거주자의 예금 등 부채 유형별로 분류됩니다.

대외채무 감소는 국가통화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 호재로 꼽힙니다. 반대로 부채 증가는 부정적으로 보일 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"인도 외부채무 (India External Debt)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
N/D
$​782.7 B
$​747.2 B
2 Q 2025
$​747.2 B
$​16.7 B
$​735.9 B
1 Q 2025
$​44.9 B
$​697.7 B
$​717.9 B
4 Q 2024
$​717.9 B
$​721.5 B
$​712.7 B
3 Q 2024
$​711.8 B
$​700.2 B
$​682.3 B
2 Q 2024
$​682.3 B
$​665.5 B
$​668.9 B
1 Q 2024
$​663.8 B
$​666.7 B
$​624.1 B
4 Q 2023
$​648.2 B
$​635.3 B
3 Q 2023
$​635.3 B
$​629.1 B
2 Q 2023
$​629.1 B
$​640.9 B
$​624.7 B
1 Q 2023
$​624.7 B
$​620.1 B
$​613.1 B
4 Q 2022
$​613.1 B
$​600.0 B
$​610.5 B
3 Q 2022
$​610.5 B
$​604.9 B
$​612.7 B
2 Q 2022
$​617.1 B
$​607.8 B
$​619.6 B
1 Q 2022
$​620.7 B
$​615.5 B
$​573.7 B
4 Q 2021
$​614.9 B
$​609.5 B
$​603.4 B
3 Q 2021
$​593.1 B
$​587.7 B
$​570.8 B
2 Q 2021
$​571.3 B
$​590.0 B
$​569.7 B
1 Q 2021
$​570.0 B
$​581.6 B
$​558.4 B
4 Q 2020
$​563.5 B
$​566.0 B
$​556.7 B
3 Q 2020
$​556.2 B
$​577.0 B
$​554.5 B
2 Q 2020
$​554.5 B
$​535.7 B
$​558.4 B
1 Q 2020
$​558.5 B
$​554.9 B
$​563.9 B
4 Q 2019
$​563.9 B
$​545.7 B
$​557.5 B
3 Q 2019
$​557.5 B
$​557.4 B
2 Q 2019
$​557.4 B
$​543.0 B
1 Q 2019
$​543.0 B
$​521.0 B
4 Q 2018
$​521.0 B
$​510.4 B
3 Q 2018
$​510.4 B
$​514.4 B
2 Q 2018
$​514.4 B
$​529.7 B
1 Q 2018
$​529.7 B
$​513.4 B
4 Q 2017
$​513.4 B
$​495.7 B
3 Q 2017
$​495.7 B
$​485.8 B
2 Q 2017
$​485.8 B
$​471.9 B
1 Q 2017
$​471.9 B
$​456.1 B
4 Q 2016
$​456.1 B
$​484.3 B
3 Q 2016
$​484.3 B
$​479.7 B
2 Q 2016
$​479.7 B
$​485.6 B
1 Q 2016
$​485.6 B
$​480.2 B
4 Q 2015
$​480.2 B
$​483.2 B
3 Q 2015
$​483.2 B
$​482.9 B
2 Q 2015
$​482.9 B
$​475.8 B
1 Q 2015
$​475.8 B
$​461.9 B
4 Q 2014
$​461.9 B
$​455.9 B
3 Q 2014
$​455.9 B
$​450.1 B
2 Q 2014
$​450.1 B
$​440.6 B
1 Q 2014
$​440.6 B
$​426.0 B
4 Q 2013
$​426.0 B
$​400.3 B
3 Q 2013
$​400.3 B
$​388.5 B
2 Q 2013
$​388.5 B
$​390.0 B
12
