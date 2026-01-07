인도 외부채무 (India External Debt)
|낮음
|N/D
|$782.7 B
|
$747.2 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
인도의 대외채무는 해외채권자에 대한 국가의 모든 부채의 총액을 반영합니다. 채무자들은 인도의 중앙 정부, 지방 정부, 기업, 시민이 될 수 있습니다. 채권단 중에는 민간 상업은행, 외국 정부, IMF와 같은 국제 금융 기관도 포함되어 있습니다.
인도의 대외 부채에 대한 정보는 분기별로 발행되며, 시차는 1/4입니다. 1/4분기의 통계는 인도준비은행이 발행하고, 최소 2/4분기의 자료는 재무부가 제공 게다가, 정부는 매년 국가의 대외 부채에 대한 상세한 통계 분석을 발표합니다.
통계 자료에는 장기 및 단기 의무가 모두 포함됩니다. 또한, 상세한 데이터는 다자, 양자, IMF 부채, 수출 신용, 상업 차입, 비거주자의 예금 등 부채 유형별로 분류됩니다.
대외채무 감소는 국가통화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 호재로 꼽힙니다. 반대로 부채 증가는 부정적으로 보일 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"인도 외부채무 (India External Debt)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
