인도 수출은 거주자가 비거주자에게 판매하는 상품의 가치를 미국 달러로 표시합니다. 수출가치의 달러 계산은 인도의 수출을 다른 나라와 적절히 비교하고 무역 통계의 정확한 평가를 제공 합니다. 경제학자들은 이 지표를 사용하여 무역 흐름의 구조와 강도를 평가합니다.
이 지표는 해당 국가에서 수출하는 상품의 FOB 가격을 사용하여 계산됩니다. 인도는 세계에서 17번째로 큰 수출국입니다. 인도의 주요 수출품목은 정유제품, 의약품, 귀금속, 기계, 차량, 섬유 등이 있습니다. 주요 수출 흐름은 미국, UAE, 홍콩, 중국, 영국, 싱가포르로 흘러갑니다.
수출이 수입을 넘으면 무역흑자가 생깁니다. 그것은 높은 생산 수준을 나타냅니다. 그것은 또한 한국이 소비할 수 있는 것보다 더 많은 상품과 서비스를 생산한다는 것을 보여줍니다.
수출증가율은 외국인 수요의 증가와 생산증가, 일자리확대로 이어지며 경제의 자본을 끌어당긴다. 따라서 예상보다 높은 판독치는 인도 루피 시세에서 긍정적으로 볼 수 있습니다.
