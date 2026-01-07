도매물가지수(WPI) 공산품 y/y는 전년도 같은 달과 비교하여 보고되는 달의 도매가격 변동을 반영합니다. 그 지수는 인플레이션을 측정하기 위해 매달 계산됩니다.

공통 WPI는 기본 제품, 연료 및 전력, 제조 제품 등 세 그룹으로 구성된 바스켓에 대해 계산됩니다. 후자의 가중치는 64.23으로 가장 크다. 가격통계표본에 포함된 제품은 인도 산업기업 생산의 80% 이상을 차지합니다.

이 지표는 민간 및 공공 부문 제조 업체의 데이터를 수집하는 CGA(Controller General of Accounts) 사무소에서 작성한 것입니다. 변화하는 시장 구조에 따라 기업의 샘플과 설문 조사된 제품 세트가 수시로 업데이트됩니다.

도매가격의 변화가 최종 소비자가 받는 소매가격의 변화를 이끌기 때문에 이 지수는 소비자 물가상승률을 나타내는 선도적인 지표로 간주됩니다. 또한, 다양한 기관은 도매가격 변동 정보를 지수화 및 지급 개정에 활용할 수 있습니다. 지수 상승은 소매가격과 소비지출의 단기적인 증가를 나타내며 이는 인도 루피화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: