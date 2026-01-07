인도재정수지 (India Fiscal Balance)
국가:
인도
INR, 인도 루피
분야:
정부
|낮음
|₹-9.767 T
|
₹-8.251 T
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
₹-9.767 T
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
인도의 재정수지는 인도 정부나 공공부문의 재원 활용을 반영합니다. 잔액 데이터는 회계연도가 끝나는 회계연도에 CGA(Controller General of Accounts)가 발행하는 것으로, 4월부터 시작해 3월에 끝납니다.
재정수지는 보고기간 중 소득과 지출의 차이(차입자금 제외)로 계산합니다. 수입이 지출을 초과하면 예산 흑자가 생깁니다. 그렇지 않으면 무역적자가 발생합니다. 이는 사실상 정부가 국가 예산으로 받은 돈보다 더 많은 돈을 쓴다는 것을 의미합니다. 재정적자는 국가 GDP의 백분율로 표시됩니다.
인도는 재정적자가 있습니다. 적자 감소는 인도 루피에 긍정적으로 보일 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"인도재정수지 (India Fiscal Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
₹-9.767 T
₹-8.251 T
10월 2025
₹-8.251 T
₹-5.731 T
9월 2025
₹-5.731 T
₹-5.982 T
8월 2025
₹-5.982 T
₹-4.684 T
7월 2025
₹-4.684 T
₹-2.807 T
6월 2025
₹-2.807 T
₹-0.132 T
5월 2025
₹-0.132 T
₹-1.863 T
4월 2025
₹-1.863 T
₹-15.773 T
3월 2025
₹-15.773 T
₹-13.469 T
2월 2025
₹-13.469 T
₹-11.695 T
1월 2025
₹-11.695 T
₹-9.141 T
12월 2024
₹-9.141 T
₹-8.466 T
11월 2024
₹-8.466 T
₹-7.508 T
10월 2024
₹-7.508 T
₹-4.745 T
9월 2024
₹-4.745 T
₹-4.352 T
8월 2024
₹-4.352 T
₹-2.769 T
7월 2024
₹-2.769 T
₹-1.357 T
6월 2024
₹-1.357 T
₹-0.506 T
5월 2024
₹-0.506 T
₹-2.101 T
4월 2024
₹-2.101 T
₹-16.537 T
3월 2024
₹-16.537 T
₹-15.014 T
2월 2024
₹-15.014 T
₹-11.026 T
1월 2024
₹-11.026 T
₹-9.823 T
12월 2023
₹-9.823 T
₹-9.066 T
11월 2023
₹-9.066 T
₹-8.037 T
10월 2023
₹-8.037 T
₹-7.019 T
9월 2023
₹-7.019 T
₹-6.428 T
8월 2023
₹-6.428 T
₹-6.056 T
7월 2023
₹-6.056 T
₹-4.514 T
6월 2023
₹-4.514 T
₹-2.103 T
5월 2023
₹-2.103 T
₹-1.336 T
4월 2023
₹-1.336 T
₹-17.331 T
3월 2023
₹-17.331 T
₹-14.539 T
2월 2023
₹-14.539 T
₹-11.908 T
1월 2023
₹-11.908 T
₹-9.930 T
12월 2022
₹-9.930 T
₹-9.782 T
11월 2022
₹-9.782 T
₹-7.581 T
10월 2022
₹-7.581 T
₹-6.198 T
9월 2022
₹-6.198 T
₹-5.416 T
8월 2022
₹-5.416 T
₹-3.408 T
7월 2022
₹-3.408 T
₹-3.519 T
6월 2022
₹-3.519 T
₹-2.039 T
5월 2022
₹-2.039 T
₹-0.748 T
4월 2022
₹-0.748 T
₹-15.865 T
3월 2022
₹-15.865 T
₹-13.166 T
2월 2022
₹-13.166 T
₹-9.379 T
1월 2022
₹-9.379 T
₹-7.594 T
12월 2021
₹-7.594 T
₹-6.956 T
11월 2021
₹-6.956 T
₹-5.470 T
10월 2021
₹-5.470 T
₹-5.269 T
