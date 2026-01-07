인도의 재정수지는 인도 정부나 공공부문의 재원 활용을 반영합니다. 잔액 데이터는 회계연도가 끝나는 회계연도에 CGA(Controller General of Accounts)가 발행하는 것으로, 4월부터 시작해 3월에 끝납니다.

재정수지는 보고기간 중 소득과 지출의 차이(차입자금 제외)로 계산합니다. 수입이 지출을 초과하면 예산 흑자가 생깁니다. 그렇지 않으면 무역적자가 발생합니다. 이는 사실상 정부가 국가 예산으로 받은 돈보다 더 많은 돈을 쓴다는 것을 의미합니다. 재정적자는 국가 GDP의 백분율로 표시됩니다.

인도는 재정적자가 있습니다. 적자 감소는 인도 루피에 긍정적으로 보일 수 있습니다.

