인도재정수지 (India Fiscal Balance)

국가:
인도
INR, 인도 루피
소스:
CGA(Controller General of Accounts) 사무소 (Office of the Controller General of Accounts (CGA))
분야:
정부
낮음 ₹​-9.767 T
₹​-8.251 T
마지막 발표
이전
₹​-9.767 T
다음 발표 실제 예측
이전
인도의 재정수지는 인도 정부나 공공부문의 재원 활용을 반영합니다. 잔액 데이터는 회계연도가 끝나는 회계연도에 CGA(Controller General of Accounts)가 발행하는 것으로, 4월부터 시작해 3월에 끝납니다.

재정수지는 보고기간 중 소득과 지출의 차이(차입자금 제외)로 계산합니다. 수입이 지출을 초과하면 예산 흑자가 생깁니다. 그렇지 않으면 무역적자가 발생합니다. 이는 사실상 정부가 국가 예산으로 받은 돈보다 더 많은 돈을 쓴다는 것을 의미합니다. 재정적자는 국가 GDP의 백분율로 표시됩니다.

인도는 재정적자가 있습니다. 적자 감소는 인도 루피에 긍정적으로 보일 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

"인도재정수지 (India Fiscal Balance)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
₹​-9.767 T
₹​-8.251 T
10월 2025
₹​-8.251 T
₹​-5.731 T
9월 2025
₹​-5.731 T
₹​-5.982 T
8월 2025
₹​-5.982 T
₹​-4.684 T
7월 2025
₹​-4.684 T
₹​-2.807 T
6월 2025
₹​-2.807 T
₹​-0.132 T
5월 2025
₹​-0.132 T
₹​-1.863 T
4월 2025
₹​-1.863 T
₹​-15.773 T
3월 2025
₹​-15.773 T
₹​-13.469 T
2월 2025
₹​-13.469 T
₹​-11.695 T
1월 2025
₹​-11.695 T
₹​-9.141 T
12월 2024
₹​-9.141 T
₹​-8.466 T
11월 2024
₹​-8.466 T
₹​-7.508 T
10월 2024
₹​-7.508 T
₹​-4.745 T
9월 2024
₹​-4.745 T
₹​-4.352 T
8월 2024
₹​-4.352 T
₹​-2.769 T
7월 2024
₹​-2.769 T
₹​-1.357 T
6월 2024
₹​-1.357 T
₹​-0.506 T
5월 2024
₹​-0.506 T
₹​-2.101 T
4월 2024
₹​-2.101 T
₹​-16.537 T
3월 2024
₹​-16.537 T
₹​-15.014 T
2월 2024
₹​-15.014 T
₹​-11.026 T
1월 2024
₹​-11.026 T
₹​-9.823 T
12월 2023
₹​-9.823 T
₹​-9.066 T
11월 2023
₹​-9.066 T
₹​-8.037 T
10월 2023
₹​-8.037 T
₹​-7.019 T
9월 2023
₹​-7.019 T
₹​-6.428 T
8월 2023
₹​-6.428 T
₹​-6.056 T
7월 2023
₹​-6.056 T
₹​-4.514 T
6월 2023
₹​-4.514 T
₹​-2.103 T
5월 2023
₹​-2.103 T
₹​-1.336 T
4월 2023
₹​-1.336 T
₹​-17.331 T
3월 2023
₹​-17.331 T
₹​-14.539 T
2월 2023
₹​-14.539 T
₹​-11.908 T
1월 2023
₹​-11.908 T
₹​-9.930 T
12월 2022
₹​-9.930 T
₹​-9.782 T
11월 2022
₹​-9.782 T
₹​-7.581 T
10월 2022
₹​-7.581 T
₹​-6.198 T
9월 2022
₹​-6.198 T
₹​-5.416 T
8월 2022
₹​-5.416 T
₹​-3.408 T
7월 2022
₹​-3.408 T
₹​-3.519 T
6월 2022
₹​-3.519 T
₹​-2.039 T
5월 2022
₹​-2.039 T
₹​-0.748 T
4월 2022
₹​-0.748 T
₹​-15.865 T
3월 2022
₹​-15.865 T
₹​-13.166 T
2월 2022
₹​-13.166 T
₹​-9.379 T
1월 2022
₹​-9.379 T
₹​-7.594 T
12월 2021
₹​-7.594 T
₹​-6.956 T
11월 2021
₹​-6.956 T
₹​-5.470 T
10월 2021
₹​-5.470 T
₹​-5.269 T
123
