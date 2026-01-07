경상수지는 수출입 상품, 서비스, 이자 지급액에 대한 보고 월의 차이를 보여줍니다. 플러스 값은 경제의 자본 유입을 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"프랑스 경상수지 (France Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.