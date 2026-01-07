프랑스 경상수지 (France Current Account)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
무역
|낮음
|€-3.1 B
|€-1.3 B
|
€-6.6 B
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|€-1.4 B
|
€-3.1 B
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
경상수지는 수출입 상품, 서비스, 이자 지급액에 대한 보고 월의 차이를 보여줍니다. 플러스 값은 경제의 자본 유입을 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"프랑스 경상수지 (France Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
5월 2025
€-3.1 B
€-1.3 B
€-6.6 B
1월 2025
€-2.2 B
€0.3 B
€2.6 B
12월 2024
€2.4 B
€-1.2 B
€-1.2 B
11월 2024
€-1.7 B
€-1.1 B
€-1.9 B
10월 2024
€-2.6 B
€-1.1 B
€-2.4 B
9월 2024
€-2.1 B
€-3.0 B
€-1.2 B
8월 2024
€-0.6 B
€0.0 B
7월 2024
€-1.2 B
€-2.5 B
6월 2024
€-2.6 B
€-3.1 B
5월 2024
€-3.1 B
€-2.0 B
€-3.5 B
4월 2024
€-1.8 B
€0.6 B
3월 2024
€1.3 B
€0.3 B
2월 2024
€0.9 B
€-0.5 B
1월 2024
€-1.0 B
€-0.2 B
12월 2023
€-0.7 B
€-2.9 B
11월 2023
€-2.8 B
€-3.4 B
10월 2023
€-2.9 B
€-2.8 B
9월 2023
€-2.5 B
€-1.1 B
8월 2023
€-0.8 B
€-0.6 B
€-2.0 B
7월 2023
€-2.0 B
€0.0 B
€0.3 B
6월 2023
€0.8 B
€-0.4 B
€-0.7 B
5월 2023
€-0.7 B
€0.6 B
€-1.7 B
4월 2023
€-0.1 B
€-0.8 B
€0.3 B
3월 2023
€1.4 B
€-3.3 B
€-3.0 B
2월 2023
€-3.0 B
€-6.0 B
€-3.3 B
1월 2023
€-3.6 B
€-7.9 B
€-7.6 B
12월 2022
€-8.5 B
€-5.4 B
€-6.8 B
11월 2022
€-6.8 B
€-5.5 B
€-3.4 B
10월 2022
€-3.8 B
€-6.4 B
€-7.3 B
9월 2022
€-7.3 B
€-5.2 B
€-5.1 B
8월 2022
€-5.1 B
€-3.5 B
€-5.3 B
7월 2022
€-5.3 B
€-2.7 B
€-1.5 B
6월 2022
€-1.6 B
€-3.6 B
€-3.7 B
5월 2022
€-3.9 B
€-3.3 B
€-2.7 B
4월 2022
€-3.4 B
€-2.1 B
€-3.4 B
3월 2022
€-3.2 B
€-1.4 B
€2.3 B
2월 2022
€-1.1 B
€-4.4 B
€-1.3 B
1월 2022
€-1.8 B
€-5.5 B
€-7.0 B
12월 2021
€-7.1 B
€-3.1 B
€-3.6 B
11월 2021
€-3.6 B
€-2.6 B
€-2.5 B
10월 2021
€-2.6 B
€-2.0 B
€-2.8 B
9월 2021
€-2.7 B
€-2.4 B
€-1.3 B
8월 2021
€-1.3 B
€-2.0 B
€-3.4 B
7월 2021
€-3.5 B
€-1.4 B
€-0.9 B
6월 2021
€-0.5 B
€-1.8 B
€-2.3 B
5월 2021
€-2.3 B
€-2.1 B
€-2.0 B
4월 2021
€-1.4 B
€-2.7 B
€-2.7 B
3월 2021
€-2.9 B
€-2.1 B
€-2.6 B
2월 2021
€-2.6 B
€-1.4 B
€-2.0 B
1월 2021
€-1.6 B
€-1.3 B
€-1.0 B
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용