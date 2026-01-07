캘린더섹션

프랑스 경상수지 (France Current Account)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
프랑스 은행 (Bank of France)
분야:
무역
낮음 €​-3.1 B €​-1.3 B
€​-6.6 B
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
€​-1.4 B
€​-3.1 B
다음 발표 실제 예측
이전
경상수지는 수출입 상품, 서비스, 이자 지급액에 대한 보고 월의 차이를 보여줍니다. 플러스 값은 경제의 자본 유입을 나타냅니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 경상수지 (France Current Account)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
5월 2025
€​-3.1 B
€​-1.3 B
€​-6.6 B
1월 2025
€​-2.2 B
€​0.3 B
€​2.6 B
12월 2024
€​2.4 B
€​-1.2 B
€​-1.2 B
11월 2024
€​-1.7 B
€​-1.1 B
€​-1.9 B
10월 2024
€​-2.6 B
€​-1.1 B
€​-2.4 B
9월 2024
€​-2.1 B
€​-3.0 B
€​-1.2 B
8월 2024
€​-0.6 B
€​0.0 B
7월 2024
€​-1.2 B
€​-2.5 B
6월 2024
€​-2.6 B
€​-3.1 B
5월 2024
€​-3.1 B
€​-2.0 B
€​-3.5 B
4월 2024
€​-1.8 B
€​0.6 B
3월 2024
€​1.3 B
€​0.3 B
2월 2024
€​0.9 B
€​-0.5 B
1월 2024
€​-1.0 B
€​-0.2 B
12월 2023
€​-0.7 B
€​-2.9 B
11월 2023
€​-2.8 B
€​-3.4 B
10월 2023
€​-2.9 B
€​-2.8 B
9월 2023
€​-2.5 B
€​-1.1 B
8월 2023
€​-0.8 B
€​-0.6 B
€​-2.0 B
7월 2023
€​-2.0 B
€​0.0 B
€​0.3 B
6월 2023
€​0.8 B
€​-0.4 B
€​-0.7 B
5월 2023
€​-0.7 B
€​0.6 B
€​-1.7 B
4월 2023
€​-0.1 B
€​-0.8 B
€​0.3 B
3월 2023
€​1.4 B
€​-3.3 B
€​-3.0 B
2월 2023
€​-3.0 B
€​-6.0 B
€​-3.3 B
1월 2023
€​-3.6 B
€​-7.9 B
€​-7.6 B
12월 2022
€​-8.5 B
€​-5.4 B
€​-6.8 B
11월 2022
€​-6.8 B
€​-5.5 B
€​-3.4 B
10월 2022
€​-3.8 B
€​-6.4 B
€​-7.3 B
9월 2022
€​-7.3 B
€​-5.2 B
€​-5.1 B
8월 2022
€​-5.1 B
€​-3.5 B
€​-5.3 B
7월 2022
€​-5.3 B
€​-2.7 B
€​-1.5 B
6월 2022
€​-1.6 B
€​-3.6 B
€​-3.7 B
5월 2022
€​-3.9 B
€​-3.3 B
€​-2.7 B
4월 2022
€​-3.4 B
€​-2.1 B
€​-3.4 B
3월 2022
€​-3.2 B
€​-1.4 B
€​2.3 B
2월 2022
€​-1.1 B
€​-4.4 B
€​-1.3 B
1월 2022
€​-1.8 B
€​-5.5 B
€​-7.0 B
12월 2021
€​-7.1 B
€​-3.1 B
€​-3.6 B
11월 2021
€​-3.6 B
€​-2.6 B
€​-2.5 B
10월 2021
€​-2.6 B
€​-2.0 B
€​-2.8 B
9월 2021
€​-2.7 B
€​-2.4 B
€​-1.3 B
8월 2021
€​-1.3 B
€​-2.0 B
€​-3.4 B
7월 2021
€​-3.5 B
€​-1.4 B
€​-0.9 B
6월 2021
€​-0.5 B
€​-1.8 B
€​-2.3 B
5월 2021
€​-2.3 B
€​-2.1 B
€​-2.0 B
4월 2021
€​-1.4 B
€​-2.7 B
€​-2.7 B
3월 2021
€​-2.9 B
€​-2.1 B
€​-2.6 B
2월 2021
€​-2.6 B
€​-1.4 B
€​-2.0 B
1월 2021
€​-1.6 B
€​-1.3 B
€​-1.0 B
1234
