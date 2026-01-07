비즈니스 기후(Business Climate)는 제조 분야의 수요 및 생산량뿐만 아니라 활동 경향의 초기 데이터를 제공하는 월간 조사입니다. 이 지표는 프랑스와 유럽연합 전체에서 단기 사업 전망에 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"프랑스 비즈니스 기후 (France Business Climate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.