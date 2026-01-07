캘린더섹션

프랑스 비즈니스 기후 (France Business Climate)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
국립통계경제연구원 (National Institute of Statistics and Economic Studies)
분야:
비즈니스
낮음 102 98
98
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
101
102
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

비즈니스 기후(Business Climate)는 제조 분야의 수요 및 생산량뿐만 아니라 활동 경향의 초기 데이터를 제공하는 월간 조사입니다. 이 지표는 프랑스와 유럽연합 전체에서 단기 사업 전망에 사용됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 비즈니스 기후 (France Business Climate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
102
98
98
11월 2025
98
98
101
10월 2025
101
96
97
9월 2025
96
96
97
8월 2025
96
97
96
7월 2025
96
97
97
6월 2025
96
97
97
5월 2025
97
97
100
4월 2025
99
96
96
3월 2025
96
96
97
2월 2025
97
96
96
1월 2025
95
98
97
12월 2024
97
96
97
11월 2024
97
96
93
10월 2024
92
98
99
9월 2024
99
97
99
8월 2024
99
97
95
7월 2024
95
99
99
6월 2024
99
100
99
5월 2024
99
99
100
4월 2024
100
100
103
3월 2024
102
98
101
2월 2024
100
98
98
1월 2024
99
98
99
12월 2023
100
98
99
11월 2023
99
98
99
10월 2023
98
97
99
9월 2023
99
98
97
8월 2023
96
100
101
7월 2023
100
100
100
6월 2023
101
100
99
5월 2023
99
102
101
4월 2023
101
104
104
3월 2023
104
103
105
2월 2023
104
102
103
1월 2023
103
101
102
12월 2022
101
102
101
11월 2022
101
102
103
10월 2022
103
103
102
9월 2022
102
105
103
8월 2022
104
107
106
7월 2022
106
107
108
6월 2022
108
107
106
5월 2022
106
107
108
4월 2022
108
109
107
3월 2022
106
112
112
2월 2022
112
112
113
1월 2022
112
110
110
12월 2021
111
108
110
11월 2021
109
106
107
