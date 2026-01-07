소비자 지출 m/m은 전월에 비해 보고된 달의 소비재 및 가계 서비스에 대한 지출의 변화를 반영합니다. 소비자 지출은 경제 활동에서 큰 부분을 차지하기 때문에 예상보다 높은 수치가 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"프랑스 소비자 지출 m/m (France Consumer Spending m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.