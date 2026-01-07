프랑스 국내총생산(GDP) q/q는 전 분기와 비교하여 보고된 분기의 국내 생산 상품과 서비스의 시장 가치 변화를 반영합니다. GDP는 통계 정보(국가 경제 지표 사용), 예측 모델 및 전문가 평가를 기반으로 산출됩니다. GDP 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"프랑스 국내총생산(GDP) q/q (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.