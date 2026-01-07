캘린더섹션

프랑스 국내총생산(GDP) q/q (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
국립통계경제연구원 (National Institute of Statistics and Economic Studies)
분야:
GDP
중간 0.5% 0.5%
0.5%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.3%
0.5%
다음 발표 실제 예측
이전
프랑스 국내총생산(GDP) q/q는 전 분기와 비교하여 보고된 분기의 국내 생산 상품과 서비스의 시장 가치 변화를 반영합니다. GDP는 통계 정보(국가 경제 지표 사용), 예측 모델 및 전문가 평가를 기반으로 산출됩니다. GDP 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 국내총생산(GDP) q/q (France Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
0.5%
0.5%
0.5%
3 Q 2025 예비
0.5%
0.1%
0.3%
2 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2025 예비
0.3%
0.0%
0.1%
1 Q 2025
0.1%
0.1%
0.1%
1 Q 2025 예비
0.1%
0.2%
-0.1%
4 Q 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2024 예비
-0.1%
0.3%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
3 Q 2024 예비
0.4%
0.1%
0.2%
2 Q 2024
0.2%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 예비
0.3%
0.2%
0.3%
1 Q 2024
0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2024 예비
0.2%
0.1%
0.1%
4 Q 2023
0.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2023 예비
0.0%
-0.1%
0.0%
3 Q 2023
-0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 예비
0.1%
0.0%
0.6%
2 Q 2023
0.5%
0.5%
0.5%
2 Q 2023 예비
0.5%
0.0%
0.1%
1 Q 2023
0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 예비
0.2%
0.1%
0.0%
4 Q 2022
0.1%
0.1%
0.1%
4 Q 2022 예비
0.1%
-0.2%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
0.2%
0.2%
3 Q 2022 예비
0.2%
0.2%
0.5%
2 Q 2022
0.5%
0.5%
0.5%
2 Q 2022 예비
0.5%
0.4%
-0.2%
1 Q 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
1 Q 2022 예비
0.0%
-0.6%
0.8%
4 Q 2021
0.7%
0.7%
0.7%
4 Q 2021 예비
0.7%
0.0%
3.1%
3 Q 2021
3.0%
3.0%
3.0%
3 Q 2021 예비
3.0%
-0.2%
1.3%
2 Q 2021
1.1%
0.9%
0.9%
2 Q 2021 예비
0.9%
-0.4%
0.0%
1 Q 2021
-0.1%
0.4%
0.4%
1 Q 2021 예비
0.4%
-9.7%
-1.4%
4 Q 2020
-1.4%
-1.3%
-1.3%
4 Q 2020 예비
-1.3%
18.4%
18.5%
3 Q 2020
18.7%
18.2%
18.2%
3 Q 2020 예비
18.2%
-16.1%
-13.7%
2 Q 2020
-13.8%
-13.8%
-13.8%
2 Q 2020 예비
-13.8%
-5.6%
-5.9%
1 Q 2020
-5.3%
-5.8%
-5.8%
1 Q 2020 예비
-5.8%
-0.2%
-0.1%
4 Q 2019
-0.1%
-0.1%
-0.1%
4 Q 2019 예비
-0.1%
0.3%
0.3%
3 Q 2019
0.3%
0.3%
0.3%
3 Q 2019 예비
0.3%
0.2%
0.3%
123
