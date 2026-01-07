생산자물가지수(PPI) m/m는 상품 및 서비스 국내 생산자가 특정 달에 받은 평균 판매가격 변동을 전월 대비 반영합니다. 생산자물가지수는 소비자물가상승률의 선행지표로서 일반물가상승률에 상당한 영향을 미치는 것으로 평가됩니다. 예상보다 높은 판독치는 유로화 시세에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

"프랑스 생산자물가지수(PPI) m/m (France Producer Price Index (PPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.