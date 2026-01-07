캘린더섹션

경제 달력

국가

프랑스 소비자 신뢰 지수 (France Consumer Confidence Index)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
국립통계경제연구원 (National Institute of Statistics and Economic Studies)
분야:
소비자
낮음 90 86
89
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
92
90
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소비자 신뢰 지수(CCI)는 경제 활동에 대한 개인의 감정을 반영합니다. 이 지수는 가계를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 산출되며, 프랑스 일반 경제 상황, 응답자 자신의 재정 상태 및 저축 및 지출 측면에서의 의도에 대한 소비자 의견을 포함합니다. 설문 참가자는 지난 12개월 동안의 동향과 향후 12개월 동안의 전망을 제공합니다. 프랑스 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰지수를 기준으로 측정할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 소비자 신뢰 지수 (France Consumer Confidence Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
90
86
89
11월 2025
89
91
90
10월 2025
90
91
88
9월 2025
87
84
87
8월 2025
87
91
88
7월 2025
89
87
88
6월 2025
88
87
88
5월 2025
88
91
91
4월 2025
92
93
92
3월 2025
92
91
93
2월 2025
93
94
92
1월 2025
92
88
89
12월 2024
89
89
90
11월 2024
90
94
93
10월 2024
94
96
95
9월 2024
95
93
93
8월 2024
92
93
91
7월 2024
91
88
90
6월 2024
89
89
90
5월 2024
90
91
90
4월 2024
90
93
91
3월 2024
91
89
90
2월 2024
89
93
91
1월 2024
91
88
89
12월 2023
89
84
88
11월 2023
87
81
84
10월 2023
84
81
83
9월 2023
83
82
85
8월 2023
85
82
85
7월 2023
85
83
85
6월 2023
85
84
83
5월 2023
83
85
83
4월 2023
83
84
82
3월 2023
81
84
82
2월 2023
82
83
83
1월 2023
80
84
81
12월 2022
82
83
83
11월 2022
83
82
82
10월 2022
82
80
79
9월 2022
79
81
82
8월 2022
82
80
80
7월 2022
80
80
82
6월 2022
82
83
85
5월 2022
86
86
87
4월 2022
88
93
90
3월 2022
91
99
97
2월 2022
98
100
99
1월 2022
99
100
100
12월 2021
100
100
98
11월 2021
99
100
99
1234
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드