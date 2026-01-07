소비자 신뢰 지수(CCI)는 경제 활동에 대한 개인의 감정을 반영합니다. 이 지수는 가계를 대상으로 한 월별 설문조사를 바탕으로 산출되며, 프랑스 일반 경제 상황, 응답자 자신의 재정 상태 및 저축 및 지출 측면에서의 의도에 대한 소비자 의견을 포함합니다. 설문 참가자는 지난 12개월 동안의 동향과 향후 12개월 동안의 전망을 제공합니다. 프랑스 경제의 단기 전망은 소비자 신뢰지수를 기준으로 측정할 수 있습니다.

"프랑스 소비자 신뢰 지수 (France Consumer Confidence Index)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.