프랑스 구직자 총계 (France Jobseekers Total)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
노동
|중간
|3082.0 K
|-
|
3021.8 K
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|3125.7 K
|
3082.0 K
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
구직자 총계는 프랑스 국가고용청에 등록된 프랑스 실업자의 총 수를 반영합니다. 실업자 데이터는 월말에 발표됩니다. 지표 성장에는 대개 인구의 구매력 감소가 수반되는데, 이는 유로화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"프랑스 구직자 총계 (France Jobseekers Total)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
3082.0 K
3021.8 K
8월 2025
3021.8 K
3033.5 K
7월 2025
3033.5 K
2980.6 K
6월 2025
2980.6 K
3078.0 K
3002.2 K
5월 2025
3002.2 K
2895.4 K
3013.4 K
4월 2025
3013.4 K
3081.3 K
3189.3 K
3월 2025
3189.3 K
3027.2 K
3217.8 K
2월 2025
3228.8 K
3161.6 K
3161.6 K
1월 2025
3161.6 K
2956.8 K
2956.8 K
12월 2024
2956.8 K
2885.1 K
2935.0 K
11월 2024
2935.0 K
2839.3 K
2891.5 K
10월 2024
2891.5 K
2803.7 K
2837.9 K
9월 2024
2837.9 K
2796.6 K
2795.7 K
8월 2024
2795.7 K
2824.7 K
2808.4 K
7월 2024
2808.4 K
2815.7 K
2834.5 K
6월 2024
2834.5 K
2819.3 K
2816.3 K
5월 2024
2816.3 K
2775.4 K
4월 2024
2775.4 K
2812.2 K
3월 2024
2812.2 K
2820.6 K
2월 2024
2811.9 K
2827.7 K
1월 2024
2827.7 K
2825.2 K
12월 2023
2825.2 K
2798.8 K
2826.6 K
11월 2023
2826.6 K
2821.4 K
10월 2023
2821.4 K
2812.2 K
9월 2023
2812.2 K
2787.0 K
2827.6 K
8월 2023
2827.6 K
2816.6 K
7월 2023
2816.6 K
2792.8 K
6월 2023
2792.8 K
2798.8 K
2806.0 K
5월 2023
2806.0 K
2799.8 K
4월 2023
2799.8 K
2789.0 K
3월 2023
2789.0 K
2857.4 K
2800.1 K
2월 2023
2781.0 K
2809.0 K
1월 2023
2809.0 K
2816.6 K
12월 2022
2816.6 K
2923.1 K
2810.4 K
9월 2022
2905.8 K
2940.6 K
2965.8 K
8월 2022
2966.0 K
2967.0 K
7월 2022
2967.0 K
2946.5 K
6월 2022
2946.5 K
3004.8 K
2932.9 K
5월 2022
2933.0 K
2955.0 K
4월 2022
2955.0 K
2940.0 K
3월 2022
2940.0 K
3163.1 K
2951.0 K
2월 2022
2967.3 K
2977.1 K
1월 2022
2977.1 K
3075.0 K
12월 2021
3075.0 K
3336.7 K
3087.8 K
11월 2021
3087.8 K
3253.7 K
9월 2021
3253.7 K
3491.3 K
3308.7 K
6월 2021
3417.6 K
3561.8 K
3490.1 K
5월 2021
3490.1 K
3623.8 K
4월 2021
3623.8 K
3557.9 K
3월 2021
3557.9 K
3576.3 K
3574.7 K
