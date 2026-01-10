구직자 총계는 프랑스 국가고용청에 등록된 프랑스 실업자의 총 수를 반영합니다. 실업자 데이터는 월말에 발표됩니다. 지표 성장에는 대개 인구의 구매력 감소가 수반되는데, 이는 유로화 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"프랑스 구직자 총계 (France Jobseekers Total)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.