산업생산성 m/m은 해당 월의 공산품 및 산업부문 활동량을 전월 대비로 측정합니다. 성장률은 달력에 따라 조정된 수치를 바탕으로 계산됩니다. 지수 계산에는 제조 산업, 광업, 건설 및 유틸리티가 포함됩니다. 지수 데이터는 유로지역 산업부문의 발전을 측정하는 데 사용됩니다.

"프랑스 산업 생산 m/m (France Industrial Production m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.