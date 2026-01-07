프랑스 5년 OAT 옥션 (France 5-Year OAT Auction)
국가:
프랑스
EUR, 유로
분야:
시장
|낮음
|2.760%
|
2.630%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.760%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
5년 OAT 옥션은 5년 OAT 재무부 증권의 수익률을 나타냅니다. 수익률은 프랑스의 정부 부채 상황을 반영할 수 있기 때문에 경제성장보다 금리 인상이 선행될 수 있는 반면 감소세는 둔화 조짐으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"프랑스 5년 OAT 옥션 (France 5-Year OAT Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
2.760%
2.630%
2.630%
2.790%
2.790%
2.620%
2.620%
2.580%
2.580%
2.530%
2.530%
2.720%
2.720%
2.730%
2.730%
2.800%
2.800%
2.750%
2.750%
2.840%
2.840%
2.740%
2.740%
2.530%
2.530%
2.600%
2.600%
2.870%
2.870%
3.030%
3.030%
2.760%
2.760%
2.790%
2.790%
2.640%
2.640%
2.620%
2.620%
2.550%
2.550%
2.890%
2.890%
3.300%
3.300%
3.120%
3.120%
3.040%
3.040%
2.850%
2.850%
2.850%
2.850%
2.680%
2.680%
2.880%
2.880%
2.660%
2.660%
2.760%
2.760%
2.320%
2.320%
2.210%
2.210%
2.650%
2.650%
1.960%
1.960%
1.270%
1.270%
1.470%
1.470%
2.010%
2.010%
1.060%
1.060%
0.880%
0.880%
0.320%
0.320%
0.230%
0.230%
-0.150%
-0.150%
-0.370%
-0.370%
-0.380%
-0.380%
-0.480%
-0.480%
-0.520%
-0.520%
-0.300%
-0.300%
-0.190%
-0.190%
-0.360%
-0.360%
-0.480%
