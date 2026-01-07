캘린더섹션

프랑스 소비자 물가 통합 지수 (HICP) y/y (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)

국가:
프랑스
EUR, 유로
소스:
국립통계경제연구원 (National Institute of Statistics and Economic Studies)
분야:
가격
낮음 0.7% 0.8%
0.8%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.7%
0.7%
다음 발표 실제 예측
이전
소비자물가 조정지수(HICP) y/y는 보고된 달의 소비재 및 서비스에 대한 물가안정을 전년도 같은 달에 비해 평가할 수 있도록 합니다. 이 지수는 EU 국가 전체에 걸쳐 조화를 이룬 방법론에 따라 작성됩니다. 지수 값의 증가는 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"프랑스 소비자 물가 통합 지수 (HICP) y/y (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025 예비
0.7%
0.8%
0.8%
11월 2025
0.8%
0.8%
0.8%
11월 2025 예비
0.8%
0.8%
0.8%
10월 2025
0.8%
0.9%
0.9%
10월 2025 예비
0.9%
1.1%
1.1%
9월 2025
1.1%
1.1%
1.1%
9월 2025 예비
1.1%
0.8%
0.8%
8월 2025
0.8%
0.8%
0.8%
8월 2025 예비
0.8%
1.0%
0.9%
7월 2025
0.9%
0.9%
0.9%
7월 2025 예비
0.9%
0.5%
0.9%
6월 2025
0.9%
0.8%
0.8%
6월 2025 예비
0.8%
0.6%
0.6%
5월 2025
0.6%
0.6%
0.6%
5월 2025 예비
0.6%
1.0%
0.9%
4월 2025
0.9%
0.8%
0.8%
4월 2025 예비
0.8%
1.0%
0.9%
3월 2025
0.9%
0.9%
0.9%
3월 2025 예비
0.9%
0.8%
0.9%
2월 2025
0.9%
0.9%
0.9%
2월 2025 예비
0.9%
1.5%
1.8%
1월 2025
1.8%
1.8%
1.8%
1월 2025 예비
1.8%
1.7%
1.8%
12월 2024
1.8%
1.8%
1.8%
12월 2024 예비
1.8%
1.6%
1.7%
11월 2024
1.7%
1.7%
1.7%
11월 2024 예비
1.7%
1.8%
1.6%
10월 2024
1.6%
1.5%
1.5%
10월 2024 예비
1.5%
1.3%
1.4%
9월 2024
1.4%
1.5%
1.5%
9월 2024 예비
1.5%
2.3%
2.2%
8월 2024
2.2%
2.2%
2.2%
8월 2024 예비
2.2%
2.6%
2.7%
7월 2024
2.7%
2.6%
2.6%
7월 2024 예비
2.6%
2.3%
2.5%
6월 2024
2.5%
2.5%
2.5%
6월 2024 예비
2.5%
2.2%
2.6%
5월 2024
2.6%
2.7%
2.7%
5월 2024 예비
2.7%
1.9%
2.4%
4월 2024
2.4%
2.4%
2.4%
4월 2024 예비
2.4%
2.2%
2.4%
3월 2024
2.4%
2.4%
2.4%
3월 2024 예비
2.4%
3.3%
3.2%
2월 2024
3.2%
3.1%
3.1%
2월 2024 예비
3.1%
2.7%
3.4%
1월 2024
3.4%
3.4%
3.4%
1월 2024 예비
3.4%
4.4%
4.1%
12월 2023
4.1%
4.1%
4.1%
12월 2023 예비
4.1%
4.0%
3.9%
11월 2023
3.9%
3.8%
3.8%
