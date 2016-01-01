|
//+------------------------------------------------------------------+
//| NormalDistributionExample.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- 정규 분포를 계산하기 위한 함수를 포함
#include <Math\Stat\Normal.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 정규 분포의 매개변수를 설정
double mu=5.0;
double sigma=1.0;
PrintFormat("Normal distribution with parameters mu=%G and sigma=%G, calculation examples:",mu,sigma);
//--- 간격 설정
double x1=mu-sigma;
double x2=mu+sigma;
//--- 확률 계산을 위한 변수
double cdf1,cdf2,probability;
//--- 오류 코드를 위한 변수
int error_code1,error_code2;
//--- 분포 함수의 값을 계산
cdf1=MathCumulativeDistributionNormal(x1,mu,sigma,error_code1);
cdf2=MathCumulativeDistributionNormal(x2,mu,sigma,error_code2);
//--- 오류 코드 확인
if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)
{
//--- 범위 내의 무작위 변수의 확률 계산
probability=cdf2-cdf1;
//--- 결과 출력
PrintFormat("1. Calculate probability of a random variable within the range of %.5f<x<%.5f",x1,x2);
PrintFormat(" Answer: Probability = %5.8f",probability);
}
//--- 95% 신뢰 수준에 해당하는 랜덤 변수 x의 값 범위 찾기
probability=0.95; // 신뢰 확률을 설정
//--- 확률을 구간 경계로 설정
double p1=(1.0-probability)*0.5;
double p2=probability+(1.0-probability)*0.5;
//--- 구간 경계를 계산
x1=MathQuantileNormal(p1,mu,sigma,error_code1);
x2=MathQuantileNormal(p2,mu,sigma,error_code2);
//--- 오류 코드 확인
if(error_code1==ERR_OK && error_code2==ERR_OK)
{
//--- 결과 출력
PrintFormat("2. For confidence interval = %.2f, find the range of random variable",probability);
PrintFormat(" Answer: range is %5.8f <= x <=%5.8f",x1,x2);
}
PrintFormat("3. Compute the first 4 calculated and theoretical moments of the distribution");
//--- 난수 배열을 생성하여 처음 네 모멘트를 계산하고 이론적 값과 비교
int data_count=1000000; // 값의 수 설정 및 배열 준비
double data[];
ArrayResize(data,data_count);
//--- 무작위 값을 생성하여 배열에 저장
for(int i=0; i<data_count; i++)
{
data[i]=MathRandomNormal(mu,sigma,error_code1);
}
//--- 초기값의 인덱스 및 산출을 위한 데이터의 양을 설정
int start=0;
int count=data_count;
//--- 생성된 값의 처음 네 모멘트를 계산
double mean=MathMean(data,start,count);
double variance=MathVariance(data,start,count);
double skewness=MathSkewness(data,start,count);
double kurtosis=MathKurtosis(data,start,count);
//--- 이론적 모멘트에 대한 변수
double normal_mean=0;
double normal_variance=0;
double normal_skewness=0;
double normal_kurtosis=0;
//--- 계산된 모멘트의 값을 표시
PrintFormat(" Mean Variance Skewness Kurtosis");
PrintFormat("Calculated %.10f %.10f %.10f %.10f",mean,variance,skewness,kurtosis);
//--- 모멘트의 이론적 값을 계산하여 구한 값과 비교
if(MathMomentsNormal(mu,sigma,normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis,error_code1))
{
PrintFormat("Theoretical %.10f %.10f %.10f %.10f",normal_mean,normal_variance,normal_skewness,normal_kurtosis);
PrintFormat("Difference %.10f %.10f %.10f %.10f",mean-normal_mean,variance-normal_variance,skewness-normal_skewness,kurtosis-normal_kurtosis);
}
}