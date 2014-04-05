チャートアーティスト - MT5チャートのためのパーソナル描画アシスタント

こんにちは！MT5の標準描画ツールに苦労していませんか？紙にアイデアをスケッチするように、簡単にチャートに書き込みたいと思いませんか？そんな悩みを解決するために、Chart Artistを開発しました！





Chart Artistとは？

Chart Artistは、チャートへの描画が煩雑だと感じていた私が、その不満を解消するために開発した描画ツールです。シンプルで高速、直感的なツールを求めていましたが、見つからなかったため、自分で開発することにしました。数ヶ月にわたるテストと改良を経て、ついに皆さんと共有できることを嬉しく思います。





Chart Artistの特長：

シンプルな描画

トレンドラインを描くのに、メニューを何度もクリックする必要があったことを覚えていますか？Chart Artistなら、「線」ボタンをクリックして、チャート上のポイントをクリックするだけです。ジグザグパターンを描きたいですか？クリックを続けるだけで、各ポイントが自動的に次のポイントに接続されます。もうメニューを探し回る必要はありません！





きっと気に入るブラシ機能

これが私のお気に入りの機能です。フリーハンドで描画したいですか？「ブラシ」ボタンをクリックし、Ctrlキーを押しながら（Photoshopのように）、マウスをドラッグするだけです。曲線、円、サポートゾーンのマーキングなど、思いつくままに描画できます。





見やすいカラーパレット

チャート上で見やすい6色を用意しました（チャート上で見えなくなる薄いグレーはもうありません！）。赤、青、緑、オレンジ、マゼンタ、黒です。カラーボタンをクリックして色を切り替えることができます。私は通常、レジスタンスには赤、サポートには緑を使っていますが、使い方は自由です！





好きな場所に配置

ツールバーの位置が気に入らないですか？問題ありません！チャートのどの隅にも移動できます。下ではなく左側に配置したいですか？設定を変更するだけです。ボタンを縦に並べるか横に並べるか？それも調整可能です。





実際のトレードでの活用例（私の使い方）：

重要なレベルのマーキング：サポートやレジスタンスを見つけたら、ブラシツールで沿って描画します。直線ツールで完璧な線を描こうとするよりも速いです。





トレードプランの作成：エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットの位置をチャートに描画します。チャート上に視覚的に表示することで、プラン通りにトレードを進めることができます。パターン認識：三角形、チャネル、ヘッドアンドショルダーなどのパターンを描画することで、より明確にパターンを認識できます。





教育/共有：誰かにトレードアイデアを説明する際、チャートに素早くスケッチしてスクリーンショットを送信できます。





重要なポイント：

MT5専用：MetaTrader 5専用に開発されており、MT4からの移植ではありません。





軽量：多くの描画を行ってもチャートの動作が遅くなることはありません。





習得が簡単：MT5を使える方なら、5分で使いこなせます。





使い方：

チャートに追加します（他のインジケーターと同様にドラッグ＆ドロップするだけです）。





ツールバーが表示されます。線またはブラシモードを選択します。





描画を開始します！





線の場合：チャート上のポイントをクリックし、完了したらESCキーを押します。

ブラシの場合：Ctrlキーを押しながらマウスをドラッグし、完了したらCtrlキーを離します。





これだけです。複雑な設定は一切ありません。





こんな方におすすめ：

毎日チャートにマークアップを行うプライスアクショントレーダー





トレンドラインやチャネルを描画するスイングトレーダー





チャート例を作成する教育者





視覚的にトレードプランを立てるすべての方





これは何ではありません：

トレードシグナル生成ツールではありません





価格を予測するものではありません





これだけで利益が得られるものではありません





これはツールです。優れたペンや蛍光ペンと同じように、パターンやプランをより明確に把握するのに役立ちます。









ご注意：

他のツールと同様に、慣れるまで少し時間がかかります。初めてブラシを使うときは、線がぐらつくかもしれません（私も時々そうなります！）。しかし、何度か試せばすぐに慣れるでしょう。





最後に：

私のようにチャートにマークアップする時間を費やしている方は、Chart Artistをぜひお試しください。きっと作業がよりスムーズかつ迅速になるでしょう。もし気に入らなくても、組み込みのツールもあります（でも、きっと私のツールの方が気に入ると思います）。





ヘルプが必要ですか？

ご質問、バグの報告、機能のご提案などがありましたら、MQL5でメッセージをお送りください。通常1日以内に返信いたします（トレード中でなければもっと早く返信できる場合もあります！）。





Chart Artistをご覧いただきありがとうございます。楽しく描画して、さらに楽しくトレードしましょう！





*追伸：ちょっとしたヒント：異なる時間足には異なる色を使ってみてください。私は日足レベルには赤、4時間足レベルには青を使っています。こうすることでチャートがずっと見やすくなります！*





注：これはあくまでチャート分析を補助するためのツールです。取引にはリスクが伴いますので、失っても構わない資金のみで取引を行ってください。これは私にとって効果的な方法ですが、人によって結果は異なる場合があります。