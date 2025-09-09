DailyFirstHourLines
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 1.8
説明
Daily First Hour Lines は、MetaTrader 5 用の革新的なテクニカルインジケーターで、各トレーディングセッションの最初の1時間足キャンドルに基づいてサポートとレジスタンスレベルを自動的にプロットします。金融市場で取引するトレーダー向けに開発されたこのインジケーターは、潜在的な反転ポイントとトレンド継続を識別するための重要な視覚的参照を提供します。
主な特徴
-
最初のH1キャンドルライン: 毎日の最初の1時間足キャンドルの高値と安値のレベルに点線を引く
-
前日参照: 前日の高値と安値のレベルを含む破線
-
直感的なカラーコーディング:
-
高値には青（DodgerBlue）
-
安値にはマゼンタ
-
-
自動クリーンアップ: 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保つ
-
毎日更新: 01:00後に1日1回自動的に処理される
トレーダーへのメリット
-
サポート/レジスタンスの識別: 最初のH1キャンドルラインは、重要な intraday のサポートとレジスタンスレベルとして機能することが多い
-
コンテキスト分析: 前日のラインは価格分析に追加のコンテキストを提供する
-
クリーンな視覚化: 不必要な情報でチャートを乱さない控えめなデザイン
-
完全自動: インストール後は手動での介入が不要
使用方法
-
MetaTrader 5 にインジケーターをインストール
-
目的のチャートに添付（推奨：H1、H4、または日足チャート）
-
自動的にプロットされるラインを観察：
-
点線：当日の最初のH1キャンドルの高値と安値
-
破線：前日の高値と安値
-
取引への応用
-
ブレイクアウト取引: ブレイクアウトのエントリーポイントとしてレベルを使用
-
平均回帰: 価格が大きく離れた場合に極値に対して逆張り取引
-
リスク管理: ストップとターゲットの設定にレベルを使用
-
トレンド分析: 価格がレベルにどう反応するか観察してトレンドの強さを識別
技術的設定
-
プラットフォーム: MetaTrader 5
-
時間枠: すべて（H1以上に最適化）
-
市場: 外国為替、株式、指数、商品
-
機能: CPU消費が少なく、効率的な更新
ソースコード
このインジケーターは、プログラミングのベストプラクティスに従って MQL5 で開発され、理解とカスタマイズが容易なようにクリーンでコメント付きのコードとなっています。
注: このインジケーターは分析補助ツールであり、利益が保証されるものではありません。すべての取引では常にストップロスと適切なリスク管理を使用してください。