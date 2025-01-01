MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogCreateCommon
- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
CreateCommon
共通の初期化メソッドです。
bool CreateCommon(
パラメータ
chart
[in] チャート識別子
name
[in] コントロールの一意の名称
subwin
[in] チャートサブウィンドウ
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false