CreateCommon 

CreateCommon

共通の初期化メソッドです。

bool  CreateCommon(
  const long    chart,      // チャート識別子
  const string  name,      // 名称
  const int    subwin,    // チャートサブウィンドウ
  ）

パラメータ

chart

[in]  チャート識別子

name

[in]  コントロールの一意の名称

subwin

[in]  チャートサブウィンドウ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false