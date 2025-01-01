- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Add
ポインタによってクライアント領域にコントロールを追加します。
|
bool Add(
パラメータ
control
[in] コントロールのポインタ
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false
Add
クライアント領域にコントロールを参照によって追加します。
|
bool Add(
パラメータ
control
[in] コントロールへの参照
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false