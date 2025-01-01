ドキュメントセクション
Add

ポインタによってクライアント領域にコントロールを追加します。

bool  Add(
  CWnd   *control,        // ポインタ
  ）

パラメータ

control

[in]  コントロールのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

Add

クライアント領域にコントロールを参照によって追加します。

bool  Add(
  CWnd   &control,        // 参照
  ）

パラメータ

control

[in]  コントロールへの参照

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false