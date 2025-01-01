MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CAppDialogChartEvent
ChartEvent
チャートイベントハンドラ
|
virtual bool ChartEvent(
パラメータ
id
[in] イベント識別子
lparam
[in] 参照で渡された long 型のイベントパラメータ
dparam
[in] 参照で渡された double 型のイベントパラメータ
sparam
[in] 参照で渡された string 型のイベントパラメータ
戻り値
イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false